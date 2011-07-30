سهم امسال رباط کریم از اشتغال 16500 نفر است

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اشتغالزایی را از برنامه های مهم دستگاههای شهرستان رباط کریم اظهار داشت: دولت بیش از دو میلیون شغل برای بخشهای مختلف پیش بینی کرده که 360 هزار تای آن متعلق به استان تهران است.

وی عنوان کرد: سهم رباط کریم نیز با توجه به توانمندیها و نیازهای جمعیتی شهرستان تعیین شده که امید است با کارهای انجام شده بیش از این رقم اشتغال ایجاد شود.

سلیمان پور تصریح کرد: طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها برکات فراوانی داشته که برکات و ثمرات آن در آینده نزدیک آشکار خواهد شد.



