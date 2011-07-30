  1. استانها
  2. تهران
۸ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۶

سلیمان پور به مهر خبر داد:

سهم امسال رباط کریم از اشتغال 16500 نفر است

سهم امسال رباط کریم از اشتغال 16500 نفر است

رباط کریم - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری رباط کریم سهم اشتغال شهرستان را 16 هزار و 500 شغل اعلام کرد.

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اشتغالزایی را از برنامه های مهم دستگاههای شهرستان رباط کریم اظهار داشت: دولت بیش از دو میلیون شغل برای بخشهای مختلف پیش بینی کرده که 360 هزار تای آن متعلق به استان تهران است.

وی عنوان کرد: سهم رباط کریم نیز با توجه به توانمندیها و نیازهای جمعیتی شهرستان تعیین شده  که امید است با کارهای انجام شده بیش از این رقم اشتغال ایجاد شود.
 
سلیمان پور تصریح کرد: طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها برکات فراوانی داشته که برکات  و ثمرات آن در آینده نزدیک آشکار خواهد شد.
 
 
کد مطلب 1370431

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها