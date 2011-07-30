خاتمی راه را برای خود بسته است/ جریان انحرافی مخالف وحدت اصولگرایان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شب گذشته در شانزدهمین نشست سیاسی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی که در سالن خاقانی برگزار شد، در خصوص فعالیت کمیته 8+7 اصولگرایان اظهار داشت: در هر انتخاباتی نیروهای اصولگرا ساز و کار وحدت را طراحی می کنند تا از این طریق اتحاد اصولگرایان به منصه ظهور برسد چرا که هر وقت به این ساز و کارها پایبند بودیم پیروز انتخابات بودیم و هر وقت به این اصول پشت کردیم نتوانستیم در انتخابات موفق شویم.

وی همچنین به انتخابات شوراها اشاره کرد و افزود:‌ اصولگرایان در انتخابات شوراهای دور سوم نتوانستند با لیست واحد شرکت کنند به همین دلیل در هفت استان کرسی شورا ها را به جریان رقیب واگذار کردند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به این که جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) بر فعالیت کمیته سه نفره اصولگرایان تاکید کرده بودند، افزود: با اضافه شدن نمایندگان جمعیت کمیته هفته نفره اصولگرایان که به کمیته داوری و نظارت نامگذاری شد فعالیت خود را به صورت جدی دنبال می‌کند. ضمن آنکه نمایندگان احزاب و تشکل‌های اصولگرا نمایندگان خود را به این کمیته معرفی کردند.

این نماینده مجلس در ادامه در خصوص اعلام موجودیت جبهه پایداری و جبهه ایستادگی خاطرنشان کرد: مجموعه جبهه ایستادگی را دوستداران و طرفداران محسن رضایی تشکیل داده‌اند. البته این جبهه اعلام کرده است که خروجی کمیته واحد اصولگرایان را قبول دارد.

وی گفت: جبهه پایداری نیز از سوی وزرای سابق دولت و اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی شکل گرفته است که روز پنجشنبه این جبهه رسماً اعلام موجودیت کرد.

زاکانی گفت: اعضای ارشد جبهه پایداری را لنکرانی، محصولی، الهام، حسینیان، زارعی و آقاتهرانی تشکیل داده‌اند و تا کنون با برخی از بزرگان حوزه و دانشگاه جلساتی را برگزار کرده‌اند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته وزرای سابق نیز فعال هستند اما در این مجموعه تعریف نشده‌اند از این رو باید منتظر زمان باشیم تا ببینیم وزرای سابق در کدام مجموعه ایفای نقش می‌کنند.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در ادامه این نشست در پاسخ به سئوالی درباره طرح سئوال از رئیس جمهور افزود:‌ اکثر نمایندگان امضاء خود را پس گرفته‌اند چرا که معتقدند امروز جامعه نیاز به آرامش دارد و نباید با طرح این مسایل جامعه را به حاشیه راند. از این رو فعلاً طرح سئوال از رئیس جمهور مطرح نمی‌شود.

نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود: البته سئوال از رئیس جمهور حق مجلس است اما باید دانست که این سوال کی و کجا مطرح شود.

زاکانی همچنین در خصوص تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا افزود:‌ تنظیم روابط قوا از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است اما ایشان ترجیح دادند که این وظیفه از سوی هیئتی که شخص ایشان منصوب کردند دنبال و پیگیری شود.

وی گفت: فعالیت هیئت عالی حل اختلاف هیچ ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و این هیئت جایگزین مجمع تشخیص نشده است.

یکی از اعضای جمعیت رهپویان از زاکانی سوال کرد مخالفان وحدت در جریان اصولگرا چه کسانی هستند که وی در پاسخ گفت: عناصر فتنه و جریان انحرافی تمام تلاش خود را برای مقابله با اصولگرایان به کار بسته‌اند به طوری که از سوی جریان انحرافی اعلام شده که می‌خواهند 150 کرسی مجلس نهم را از آن خود کنند.

این فعال سیاسی افزود: جریان فتنه نیز تمام تلاش خود را بر روی شهرها و استان های بزرگ به کار بسته است همچنین جریان انحرافی فعالیت‌های خود را بر روی شهرستان‌هایی که تک نماینده یا دو نماینده دارند را متمرکز کرده است.

زاکانی با بیان این دو جریان مخالف وحدت در بین اصولگرایان هستند افزود: جریان انحرافی و جریان فتنه سرمایه های کلانی را در اختیار دارند تا از این طریق بتوانند فضاسازی کنند.

زاکانی همچنین در خصوص بازگشت محمد خاتمی به عرصه سیاسی کشور گفت: معتقدم خاتمی راه را برای خود بسته است چرا که تا کنون هیچ موضع شفافی در قبال فتنه و فتنه گران اتخاذ نکرده است.

وی با بیان اینکه خاتمی نمی‌تواند به راحتی از فتنه 88 عبور کند، افزود: وی بر طبل سران فتنه کوبید و هنوز حاضر نیست از مردم عذرخواهی کند البته مردم آنها را نخواهند بخشید چرا که سرمایه‌های اجتماعی را سوزاندند و به راحتی از آنها عبور کردند.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به آرایش اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم افزود: عوامل فتنه نمی توانند در انتخابات شرکت کنند اما کسانی که در این جرگه قرار نگرفته‌اند و نظام را قبول دارند می‌توانند در هر انتخاباتی شرکت کنند زیرا نظام همواره بر جذب حداکثری تاکید دارد.

وی گفت: بعید می دانم اصلاح طلبان انتخابات را تحریم کنند البته احتمال اینکه نیروهای سفید خود را در انتخابات وارد کنند زیاد است تا حداقل از این طریق بتوانند بخشی از مجلس را به دست گیرند.