علی ذبیحی در گفتگو با مهر با ارزیابی گذشت 7 ماه از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش آب و برق، اجرای این قانون را مناسب ارزیابی کرد و در مورد ادامه اجرای قانون در بخش آب و برق در سال 90 گفت: رئیس‌جمهور و دولت برای هر گونه تصمیم‌گیری در مباحث اقتصادی و از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شرایط را با شرایط مردم می‌سنجند؛ در این میان شرایط جامعه و مردم اگر به گونه‌ای باشد که اجرای فاز دوم قانون عملیاتی شود، آمادگی‌های لازم برای اجرایی‌نمودن مرحله دوم وجود دارد.

احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 90

قائم‌مقام وزیر نیرو افزود: اگر شرایط برای اجرای قانون مهیا نباشد، به طور قطع دولت نمی‌خواهد فشاری به مردم وارد آورد؛ چرا که بنا نیست با اجرایی کردن این طرح، مزاحمت یا خللی در روند زندگی مردم ایجاد شود؛ چراکه هدف دولت این است که با اجرایی کردن این طرح، سطح زندگی و معیشت مردم بهتر شود.

وی تصریح کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، شرایط خاص خود را می‌طلبد و باید فاکتورهای مهم مهیا باشد تا دولت و ستاد هدفمندی تصمیم لازم را اتخاذ کند. در این میان، تاکنون گزارشی دریافت نشده که قرار است دولت در آینده‌ای نزدیک، فاز دوم اجرای قانون هدفمندی را پیاده سازی کند، بلکه پیش‌بینی ما این است که دولت فاز دوم را در سال 90 اجرایی خواهد کرد.

از افزایش قیمت آب و برق ناراضی نیستم

ذبیحی در پاسخ به این سئوال که شما به عنوان یک شهروند عادی نه قائم‌مقام وزیر نیرو، آیا از روند فعلی قیمت آب و برق راضی هستید؟ گفت: بنده از مصرف‌کنندگان پایین جامعه هستم و صورت‌حسابهای برق، آب و گاز در مقایسه با قبل از اجرای قانون، به لحاظ مصرف تفاوتی نکرده؛ ولی قیمتها افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در این بین با توجه به میزان یارانه‌ای که دریافت کرده‌ام، نه تنها ناراضی نیستم؛ بلکه تصور می‌کنم از مبلغی که به عنوان یارانه دریافت شده، سود قابل توجهی هم دریافت کرده‌ام؛ البته در سایر بخش‌ها، افزایش قیمت ایجاد شده است؛ اما روند طبیعی است؛ چراکه هرساله در 5 ماه ابتدای سال، به طور معمول همه ساله تغییرات قیمتی وجود داشته است.

ذبیحی گفت: از ابتدا هم قرار بر این نبوده است که هدفمندسازی یارانه‌ها در سال اول همراه با تغییرات قیمتی نباشد؛ این درحالی است که از ده تا 15 سال قبل، هر سال تورم 10 تا 20 درصدی را در کشور شاهد بوده‌ایم که این، روال طبیعی بوده است؛ امسال هم مانند سالهای قبل اگر افزایش قیمتی رخ داده است، طبیعی به نظر می‌رسد.

قائم‌مقام وزیر نیرو خاطرنشان کرد: دولت بابت هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه به مردم پرداخت می‌کند.

وی تاکید کرد: بنده که مصرف‌کننده معمولی و در حد پایین تر از معمول جامعه هستم، وقتی صورتحساب برق و گاز و آب را مقایسه می‌کنم، قیمتها خیلی متعادل و خوب است و مبلغی که دولت پرداخت می‌کند، بیشتر از مبالغی است که نرخ این حامل‌های انرژی افزایش یافته است؛ ولی اگر کنترلی در مصرف نداشته باشیم، سهم بیشتری از یارانه ها را باید بابت قبوض بپردازیم. این بستگی به مردم دارد که چطور مصارف خود را کنترل می‌کنند.

ذبیحی در پاسخ به این سئوال که با توجه به گفته‌های خودتان، یارانه هم دریافت می‌کنید؟ تصریح کرد: بله یارانه دریافت می‌کنم.

قبض 15 هزار تومانی برق، 12 هزارتومانی آب و 40 هزار تومانی گاز

وی در مورد نرخ قبوض آب و برق خود بعد و قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: قبض برق که به صورت متوسط، هر دو ماه یکبار صادر می‌شود، قبل از اجرای قانون حدود 6 تا 7 هزار تومان بوده و هم اکنون با توجه به اینکه میزان کیلووات ساعت مصرفی افزایش نیافته است، هم اکنون 2 برابر شده و به 15 هزار تومان رسیده است.

قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: در مورد آب نیز روند به همین صورت بوده و قبضی که در قبل از اجرای قانون به صورت هر 40 روز یکبار به دست ما می‌رسیده است و 4 تا 5 هزار تومان بوده، هم اکنون به 12 هزار تومان رسیده است.

وی در مورد قبض گاز نیست گفت: البته قبض گاز افزایش زیادی داشته و 4 برابر شده است، چراکه قبل از اجرای قانون با مصرفی متعادل حدود 10 هزار تومان می‌آمده است، اما اکنون این رقم به 40 هزار تومان رسیده است.

ذبیحی گفت: هنوز هم در منزل ما جای صرفه‌جویی وجود دارد، البته ما به صورت متعادل برق مصرف می‌کنیم، اما با وجود اینکه کنتورهای ما سه زمانه است، اگر برخی مصارف را به زمان غیر از پیک منتقل کنیم، به طور قطع بهتر می‌توان هزینه‌‎ها را مدیریت کرد.

وی اظهار داشت: هنوز هم در منزل ما در ساعت پیک اطو یا لباسشویی استفاده می‌شود؛ بنابراین اگر این مصارف به زمان غیرپیک منتقل شود، به طور قطع تاثیر خوبی بر کاهش هزینه‌ها دارد.