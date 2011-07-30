به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا جمعه شب تیم پیکان ایران به مصاف"تانگ دیناسی" چین رفت و در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 21)، (25 بر 21) و (25 بر 17) به برتری دست یافت.
پیکان با پیروزی در این بازی برای ششمین بار متوالی به دیدار نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا راه یافت. این تیم که در دیدارهای گذشته خود در دوره رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا موفق به شکست نمایندگان قطر، قزاقستان، ترکمنستان، میانمار، تایلند و شده بود امشب در دیدار نهایی بیست و دومین دوره این رقابت به مصاف آلماتی قزاقستان می رود.
تیم آلماتی قزاقستان با ترکیبی کامل از ملیپوشان خود در این دوره از رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا شرکت کرده است. با این حال تیم قزاقستانی در مرحله مقدماتی این رقابتها مغلوب پیکان شده بود.
بیست و دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا تا 9 مرداد در اندونزی پیگیری میشود. تیم نخست این رقابتها به عنوان نماینده آسیا در پیکارهای قهرمانی باشگاههای جهان شرکت میکند.
پیکان با شش عنوان قهرمانی که پنج عنوان آن به صورت متوالی طی پنج سال گذشته به دست آمده است، پرافتخارترین تیم این مسابقات است.
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