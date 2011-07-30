آمل میزبان بزرگترین استاژ فنی سبک کاراته کشور شد

رحمت الله آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره جدیدترین شیوه ها و قوانین تخصصی سبک ساساکی ها شوتوکان کاراته به مربیان و تعدادی از هنرجویان زیر نظر استاد جواد صفرزاده رئیس سبک ساساکی ها شوتوکان کاراته کشورآموزش داده شد.

وی افزود: در این دوره 20 نفر از مربیان استانهای مازندران، گیلان، خوزستان، تهران، کهگیلویه وبویراحمد، سمنان، اصفهان و قزوین حضور داشتند.

آزاد، برگزاری این دوره را در ارتقای سطح فنی و شناخت بیشتر این سبک در استانها توسط مربیان ضروری دانست.

دبیرسبک ساساکی ها شوتوکان کاراته کشور با بیان اینکه برگزاری مسابقات و آزمون و استاژ های فنی در بخش مردان و بانوان کشور در نیمه دوم امسال پیش بینی شده است، ادامه داد: هم اکنون سبک ساساکی ها شوتوکان کاراته در16 استان کشور تشکیل شده و زمینه های ایجاد آن در سایر استانها فراهم شده است.

آزاد اضافه کرد: هم اکنون حدود چهار هزار نفر در رشته ساساکی ها شوتوکان کاراته سازماندهی شدند و دراین رشته اکنون فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: در نظر است با هماهنگی و حمایت مالی فدراسیون کاراته تیم منتخب ساساکی ها شوتوکان کاراته کشور به یکی از تورنمنت های بین المللی اعزام شود.

وی اضافه کرد:هم اکنون دو دعوت نامه مسابقات بین المللی این سبک دریافت شده و با تامین شدن منابع مالی، تیم منتخب ساساکی ها شوتوکان کاراته کشوربه مسابقات بین المللی اعزام خواهد شد.