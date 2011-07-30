قطع امید پزشکان معالج عزیزی از درمان در ایران

زینب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت جسمی و سطح هوشیاری وی گفت: حال عمومی احمد نسبتاً خوب است، ولی در روزهای اخیر به دلیل گرمازدگی و یا شاید عفونت‌های بیمارستانی، دچار تب شدیدی شد و فشارش هم پائین آمد.

وی با اشاره به دستور پزشکان برای جدا کردن دستگاه «ان جی» از بدن این شاعر و انجام تغذیه او از راه طبیعی گفت: بعد از این کار، او به شدت ضعیف شد و وزن زیادی کم کرد و حالا دوباره دستگاه «ان جی» را به او وصل کرده‌اند.

خواهر این شاعر همچنین از قطع امید پزشکان معالج وی برای درمانش در ایران خبر داد و گفت: ما دو بار برای انجام عمل با هدف جدا کردن تراشه «تراکستومی» از گلوی احمد به تهران آمدیم که امکان این کار میسر نشد و حالا پزشکان معالج احمد در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه رسماً به من اعلام کرده‌اند که به دنبال کارهای مربوط به اعزام او به خارج باشم.

زینب عزیزی اضافه کرد: من هم پیگیر کارهای اداری این اعزام هستم و باید هماهنگی‌های لازم را با وزیر بهداشت هم انجام دهم.

احمد عزیزی، شاعر و مداح اهل بیت (ع) 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی به کما رفت و او از همان روز تاکنون در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری است.