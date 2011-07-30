ثبت ردپای جریان گازهای داغ در قلب کهکشان

به گزارش خبرگزاری مهر، رصدهای انجام شده توسط تلسکوپ پرتو ایکس چانداری ناسا می تواند در حل دو مسئله بنیادین در فیزیک اخترشناسی مدرن، درک چگونگی رشد سیاهچاله ها و چگونگی عملکرد ماده در میدان گرانشی قدرتمند سیاهچاله ها، کمک بزرگی به شمار آید.

سیاهچاله ای که چاندار آن را رصد کرده در مرکز کهکشانی به نام NGC3115 قرار گرفته که 32 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. پیش از این نیز اطلاعات زیادی از سقوط مواد به درون سیاهچاله ها به دست آمده بودند اما هیچ یک به این وضوح نتوانسته بود ردپای گازهای داغ را به ثبت برساند.

با استفاده از اطلاعات چاندرا، جریان گازهای داغ به درون سیاهچاله عظیم در مرکز کهکشان به ثبت رسید. به گفته اخترشناسان این اولین مدرک واضح و آشکار از جریان گازی است که تا کنون درون یک سیاهچاله مشاهده شده است.

با تصویربرداری از گازهای داغ در فواصل مختلف از سیاهچاله های عظیم دانشمندان دانشگاه آلاباما موفق به مشاهده مرزی شده اند که گازها ابتدا تحت تسلط نیروی گرانش سیاهچاله ها قرار گرفته و سپس به درون سیاهچاله سقوط می کند.

به گفته اخترشناسان، تصویر جدید چاندرا فرصتی ویژه را برای درک بیشتر درباره چگونگی به دام افتادن ماده درون سیاهچاله ها به وجود می آورد. با جاری شدن گاز به سوی سیاهچاله، گاز به هم فشرده شده و داغتر و درخشانتر می شود، نشانه ای که اکنون توسط چاندرا به تایید رسیده است.

محققان دریافتند افزایش حرارت گاز از فاصله 700 سال نوری از سیاهچاله آغاز می شود. این نشان می دهد سیاهچاله مرکز کهکشان NGC3115 جرمی دو میلیارد برابر خورشید دارد و نزدیک ترین سیاهچاله عظیمی است که در همسایگی زمین وجود دارد.

همچنین اطلاعات چاندرا نشان می دهد چگونه گازهای موجود در مرکز کهکشان متراکم تر از گازهای خارجی تر است. با استفاده از ویژگی های رصد شده از گاز اخترشناسان همچنین دریافتند هر سال نوری از این گاز با وزنی برابر دو درصد جرم خورشید به سمت سیاهچاله کشیده می شود.

با پیش بینی میزان تغییر انرژی گاز به تشعشعات اخترشناسان امیدوارند بتوانند منبعی بیش از یک میلیون برابر درخشانتر از آنچه در مرکز کهکشان دیده می شود را بیابند. معمایی که از به دام افتادن گاز در چنگال این سیاهچاله عظیم ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده این است که چگونه فضای اطراف سیاهچاله با وجود میزان سوخت فراوانی که در آن وجود دارد اینچنین تاریک و تیره است؟

بر اساس گزارش دیلی میل، دو توضیح ممکن برای حل این معمای کیهانی وجود دارد: سقوط مقادیر کمی از ماده به درون سیاهچاله نسبت به میزان جریان ماده در "شعاع بوندی" (فاصله تا مرکز سیاهچاله کهکشان شعاع بوندی نام دارد) و یا کمتر بودن میزان تبدیل انرژی به تشعشعات نسبت به حد انتظار؛ که مطالعات دقیق تر از افزایش تراکم گازی در رصدهای آینده می تواند به اخترشناسان در انتخاب یکی از این دو توضیح و ایجاد مدلهای دقیق تر از سیاهچاله ها و رفتار ماده تحت تاثیر نیروی گرانشی آنها کمک کند.