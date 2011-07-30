رقابت در عرصه های بین المللی اصلی ترین هدف شرکت برق زنجان است

عادل کاظمی در حاشیه برگزاری از دومین نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بکارگیری جدید ترین فن آوری های روز دنیا در شبکه های توزیع برق یکی از اقدامات اساسی این شرکت در سالهای اخیر است.

وی افزود: آنچه که در این بخش حائز اهمیت است، ایجاد تکنولوژی های روز دنیا بدست کارشناسان استان و استفاده از فناوری های بومی در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان است.

این مسئول ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در 3 محور خدمات مشترکین، فروش انشعاب و بهره برداری از شبکه های توزیع فعالیت می کند.

وی با اشاره به استفاده از فناوری های روز دنیا در ابعاد گسترده از سوی شرکت توزیع نیروی برق، عنوان کرد: ایجاد اتوماسیون شبکه به کمک تکنولوژی های بومی در سطح استان، پیاده سازی سیستم ناوگان خودرویی، اجرای پروژه ها و استقرار سیستم یکپارچه ثبت حوادث و خاموشی ها در سطح استان، برخی از اقدامات شرکت است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، یادآور شد: در حال حاضر در 35 نقطه از استان زنجان شبکه تجهیزات اتوماسیون که حاصل کار کارشناسان استانی است، نصب شده که کلیه عملیات شناسایی، رصد وضعیت شبکه و اعمال فرامین از راه دور بدون مراجعه از طریق این سیستم انجام می گیرد.

کاظمی ابراز داشت: در سطح استان 330 هزار مشترک در حوزه توزیع نیروی برق وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، گفت: این شرکت در جهت بهبود شاخص های بهره برداری، استفاده از تجهیزات گرما نگاری و تصفیه روغنی زیر بار و استفاده هرچه بیشتر از سایر تجهیزات روز دنیا را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.