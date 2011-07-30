حدود 40 درصد از ایتالیایی ها از فناوری گریزانند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقاتی که موسسه AstraRicerche انجام داد، حاکی از آن است که 37.7 درصد از شهروندان ایتالیایی نه تنها علاقه ای به استفاده از فناوری ندارند، بلکه فناوری را بی ارزش می دانند.

برپایه این نظرسنجی 32.7 درصد از مردم بدون هیچ اشتیاقی فناوری را قبول کرده اند. تنها 29.5 درصد از مصاحبه شوندگان اظهار داشته اند که مشتاق استفاده از فناوری هستند و تنها 10 درصد از آنها به فناوری وابسته هستند.

این نظرسنجی که با حضور هزار و 113 مصاحبه شونده بین 18 تا 64 سال انجام شد، نشان داد که مخالفان فناوری بیشتر ساکن جنوب ایتالیا هستند و سطح سواد آنها در حد راهنمایی و یا دبستان است.

همچنین در این نظرسنجی نتایج عجیبی به دست آمد که نشان می دهد برخلاف تصور، سن متوسط "فناوری- هراسها" بین 25 و 34 سال است درحالی که سن متوسط "فناوری- دوستان" بین 55 تا 64 سال است.

براساس گزارش کورییره دلا سرا، در این نظرسنجی در خصوص نقاط قوت فناوری از شرکت کنندگان سئوال شد و این جوابها به دست آمد:

- فناوری می تواند به برقراری ارتباط با دیگران کمک کند (42 درصد از موارد)

- فناوریها نوآورانه و پیشرفته هستند (41 درصد)

- زندگی را آسان می کنند (39 درصد)

در خصوص نقاط ضعف، مصاحبه شنوندگان پاسخ دادند:

- فناوری، افراد را بی حرکت و صندلی نشین می کند (4 درصد)

- افراد را منزوی و تنها می کند (4 درصد)

- وابسته می کند (3 درصد)

- پر هزینه است (2 درصد)