به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه گفت:‌ این طرح با همکاری مدیریت جهادکشاورزی بندرلنگه وشبکه دامپزشکی این شهرستان به میزان 800نفر روز به انجام خواهد رسید.

عبدالجبار عبادی افزود: این طرح به صورت نمادین در روستای چاه سلم بندرلنگه افتتاح و آغاز شده و پیش بینی می شود در طی مدت انجام این طرح 80 هزار متر مربع اماکن دامی وهمچنین بیش از پنج هزار راس دام روستاهای چاه سلم و توابع بر ضد انگلهای خارجی دام سمپاشی شود.

وی ابراز داشت: بخشی از ملزومات مورد نیاز در انجام این پروژه همچون تامین سم، سمپاش، لباس کار، ‌ماسک و سایر لوازم توسط شبکه دامپزشکی بندرلنگه تهیه و سایر هزینه های اجرای این پروژه نیز از محل اعتبارات نیروی مقاومت بسیج تامین می شود.

مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه افزود: بندرلنگه از شهرستانهای غربی هرمزگان است و در حال حاضر سطح کشت محصولات زراعی و باغی شهرستان چهار هزار و 605 هکتار می باشد که شامل محصولاتی نظیر تنباکو، جو، صیفی و سبزی، پیاز، سیر، فلفل، یونجه و نخلیات است.

وی عنوان کرد: با توجه به خشکسالیهای پی در پی در 11 سال گذشته و کاهش شدید منابع آب زیرزمینی و همچنین نبود آب شیرین در سطح شهرستان توسعه کشاورزی زارعی و باغی در بندرلنگه با محدودیت مواجه شده و بیشتر سیاستها و برنامه کاری مجموعه جهاد کشاورزی این شهرستان در زمینه توسعه دام و دامپروری، پرورش آبزیان، صید و صیادی، حفاظت از جنگلها و مراتع، بهره برداری صحیح از آب و خاک، نظارت فنی بر محصولات زراعتی و نخلیات است.