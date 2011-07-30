ترکیه به تعهدات خود نسبت به راه اندازی بازارچه گلینجک عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده در جریان دیدار با مردم سلماس، بازارچه کوزه رش را در ایجاد اشتغال و درآمد زایی برای مردم مهم دانست و افزود: در صورتی که دولت ترکیه نظیر این بازارچه را در خاک خود ایجاد کند دولت ایران نیز تمامی زیرساختها و امکانات لازم را برای توسعه این بازارچه فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به تصویب منطقه ویژه اقتصادی سلماس و انجام مراحل مقدماتی ایجاد این منطقه، بیان داشت: با توجه به نزدیکی این منطقه به شبکه ریلی سلماس و اتصال شبکه ریلی به نقطه مرزی ترکیه مسیر ورود به بازارهای اروپایی تسهیل شده و تجارت با این بازار گسترده رونق خواهد گرفت.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: جوانان این مرز و بوم به برکت خون شهدا، پایداری و ایستادگی جانبازان و آزادگان، ایثارگران و خانواده های معظم شهدا مسیر توسعه و پیشرفت را می پیمایند و همیشه در صحنه های دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی حضوری فعال دارند.

جلال زاده در ادامه با اشاره به توسعه متوازن کشور در حوزه های مختلف گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسعه فقط در برخی از شهرها صورت می گرفت و حتی در مراکز استانها از جمله آذربایجان غربی تعداد اندکی از واحد های صنعتی فعالیت کرده ولی امروز به برکت انقلاب اسلامی شاهد توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف و مناطق مختلف کشور و حتی روستاها هستیم .

در ادامه سفر استاندار آذربایجان غربی به همراه معاونان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان، بهره برداری از دو واحد تولیدی و خدماتی در سلماس آغاز شد.

واحد تولید انواع مرباجات و مارمالاد با مشارکت ایران و کشور ترکیه احداث شده و برای اجرای آن بیش از 160 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

برای احداث این واحد بیش از 10 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است و سالانه بیش از دو هزار 500 تن انواع مربا، مارمالاد و عسل، پوره سیب و شکلات تولید خواهد کرد.

جایگاه سی ان جی تک منظوره سلماس نیز ششمین جایگاه از این نوع در شهرستان سلماس است که با حضور استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

با افتتاح این جایگاه تعداد جایگاه های سوخت سی ان جی استان به 51 واحد رسیده و این جایگاه با اعتبار 10 میلیارد ریال احداث شده است.