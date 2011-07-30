ارتقای وضعیت مرز ایران و ترکیه/ وزارت خارجه پیگیر مشکلات مرز عراق باشد

سردار اسماعیل احمدی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص افزایش تحرکات گروهک های تروریستی و روند همکاری کشورهای همسایه اظهارداشت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شاهد تحرکات گروهک های تروریستی در مرزهای کشور به خصوص در مرزهای شمال غرب کشور هستیم که برای ارتقای شاخص امنیت در مرزها طرح های متعددی در دست اجراست.

وی با بیان اینکه تحقق امنیت پایدار در مرزهای کشور نیازمند تعامل و همکاری کشورهای همسایه است افزود: متاسفانه در مرزهای شمال غرب گروهک های تروریستی با حمایت شخصا آمریکا و اسرائیل در حال فعالیت هستند در این راستا با همکاری کشور ترکیه اقدامات خوبی در مرزهای ایران با ترکیه صورت گرفته است.

سردار احمدی مقدم گفـت: کشور ترکیه با همکاری مقامات امنیتی هر طرحی برای ارتقای امنیت در مرزهای ایران اجرا شوند را در مرزهای خود اجرا می کنند و در سالهای اخیر شاهد ارتقای امنیت بیشتر در این مرزها هستیم.

وی عنوان کرد: با توجه به اقدامات انجام یافته از سوی مسئولان طرف ترک سال آینده وضعیت مرزهای کشور ترکیه به وضع مطلوب تری می رسد.

فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از ناامنی در مرزهای ایران با عراق گفـت: به دلیل عدم کنترل از سوی کشور عراق به خصوص اقلیم کردستان در مرزهای این کشور شاهد ظهور و بروز مسایل ومشکلات زیاد در این منطقه هستیم.

سردار احمدی مقدم فقدان راه دسترسی، کمبود امکانات و عدم اعمال حاکمیت از سوی عراق و اقلیم کردستان را از دلایل استقرار گروهک های تروریستی در مرزهای بین ایران و عراق اعلام کرد و اظهارداشت: دستگاه دیپلماسی کشور باید هر چه سریعتر این موضوع را از سوی کشور عراق پیگیری کند تا این کشور با تعهد بیشتری در مقابل تحرکات گروهک های تروریستی عمل کند.

وی در خصوص مرزهای شرقی کشور نیز گفت: کنترل مرزها در سالهای گذشته دفاعی بود اما در حال حاضر با سرمایه گذاری های صورت گرفته در برنامه چهارم توسعه مرزها به وضعیت مطلوبی رسیدند وامسال در تمامی مناطق مرزهای شرقی کشور نیروی انتظامی اعمال حاکمیت می کند.

گروهک های تروریستی به معضل اساسی برای حامیان آنها تبدیل شده اند

سردار احمدی مقدم همچنین با بیان اینکه تحرکات گروهک های تروریستی در مناطق مرزی کشور با حمایت کشورهای آمریکا و اسرائیل صورت می گیرد بیان داشت: رشد جرایم در همه کشورها به عنوان روند دایمی وجود دارد و امروز کشورهای استکباری که تروریست علیه ایران تربیت کرده اند خود در دام این گروهک ها گرفتار شده اند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در بسیاری از کشورهای غربی که اقدامات تروریستی صورت می گیرد تلاش می شود به اسم اسلام و با هدف تخریب اسلام صورت گیرد در حالی که همان تروریست ها در اعترافات خود از حمایت سازمان های اطلاعاتی آمریکا واسرائیل سخن به میان می آوردند.

سردار احمدی مقدم گروهک های تروریستی را دست نشانده کشورهای آمریکا واسرائیل دانست و آنها را عروسک های خیمه شب بازی با هدف تخریب چهره اسلام معرفی کرد.

فرمانده نیروی انتظامی روز پنجشنبه با هدف بازدید از بخش های مختلف مناطق مرزی و بررسی عملکرد فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی به این استان سفر کرده است.