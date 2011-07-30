سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران بالاتر از متوسط جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دستور صبح شنبه در مراسم معارفه سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل اظهار داشت: هم اکنون سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران 22 کیلو گرم است.

وی از جوجه ریزی سالانه یک میلیارد قطعه جوجه در مرغداریها خبر داد و افزود: این میزان در سطح 20 هزار واحد از مرغداریهای سطح کشور انجام می شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه این سازمان در عرضه مرغ به صورت بسته بندی نظارت دارد، افزود: در صورت مشاهده هر نوع عرضه غیر بهداشتی و بدون بسته بندی مرغ در بازار با متخلفان برخورد قانونی می شود.

دستور با تاکید بر سرمایه گذاری در تامین بهداشت دام و طیور یادآور شد: سرمایه گذاری در بخش بهداشت دام و طیور سبب کاهش شیوع بیماریهای شایع در بین آنها می شود و افزایش سرمایه را برای دامداران به دنبال دارد.

به گفته دستور حجم زیاد تولیدات دامی و اهمیت امنیت غذایی در حال حاضر سبب خطیر شدن کار دامپزشکی شده است.

در پایان این مراسم ضمن قدردانی از خدمات سبحانعلی علوی مدیر کل سابق دامپزشکی استان اردبیل صادق صالحی به عنوان سرپرست این اداره کل معرفی شد.

