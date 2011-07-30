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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

275 کیلومتر راه روستایی خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

275 کیلومتر راه روستایی خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: 275 کیلومتر راه روستایی در خراسان شمالی طی دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

احمد رضا عفتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: از این میزان راه 88 کیلومتر تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و 187 کیلومتر نیز تا پایان سال 91 زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی تصریح کرد: اعتبار اختصاص یافته به 187 کیلومتر راه روستایی  که تا پایان سال 91 ساخته می شود 374 میلیارد ریال است.

وی افزود: هم اکنون ساخت محور اینچه به گرکز به طول 14 کیلومتر، گیفان به قلعه محمدی به طول 9 کیلو متر، ایوب به گیفان به طول هفت کیلومتر، قاضی به تازه قلعه به طول 27 کیلومتر، یموق به کهنه جلگه به طول 15 کیلومتر، آرمود به یالانچی به طول شش کیلومتر و شیرین دره به یالانچی به طول 11 کیلومتر در حال اجراست.

به گفته عفتی، معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی در سفر قبل خود به خراسان شمالی توجه ویژه ای به پروژه های روستایی این استان داشت. 
 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی گفت: استان خراسان شمالی در حال توسعه و پیشرفت و آبادانی است و یکی از این شاخصهای توسعه، داشتن راه مناسب و جاده و ارتباطات جاده ای است.
 
 
کد مطلب 1370538

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