روانشناس ساختمان پزشکان در برنامه "دوستان"

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "دوستان " روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته از شبکه جام جم به روی آنتن می‌رود. این برنامه به صورت زنده ساعت 15:55 از شبکه یک جام جم، ساعت 23:30 از جام جم دو و ساعت 9:15 از جام جم سه پخش می‌شود.

دیگرمیهمانان این هفته "دوستان" مازیار رنجبر عروسک‌ساز و مجسمه‌ساز و طوبی احمدزاده برنده مدال طلا از جشنواره مخترعان آلمان و مخترع خط کش هوشمند نابینایان است.

تهیه‌کننده این برنامه مسعود ساکت اف است و اجرای برنامه "دوستان" بر عهده کیوان ساکت اف، نوید محمدزاده و سارا رسول‌زاده است.



