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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

روانشناس ساختمان پزشکان در برنامه "دوستان"

روانشناس ساختمان پزشکان در برنامه "دوستان"

بهنام تشکر که در مجموعه تلویزیونی "ساختمان پزشکان" نقش روانشناس را ایفا کرده، میهمان برنامه "دوستان" است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "دوستان " روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته از شبکه جام جم به روی آنتن می‌رود. این برنامه به صورت زنده ساعت 15:55 از شبکه یک جام جم، ساعت 23:30 از جام جم دو و ساعت 9:15 از جام جم سه پخش می‌شود.

دیگرمیهمانان این هفته "دوستان" مازیار رنجبر عروسک‌ساز و مجسمه‌ساز و طوبی احمدزاده برنده مدال طلا از جشنواره مخترعان آلمان و مخترع خط کش هوشمند نابینایان است.

تهیه‌کننده این برنامه مسعود ساکت اف است و اجرای برنامه "دوستان" بر عهده کیوان ساکت اف، نوید محمدزاده و سارا رسول‌زاده است.

 
کد مطلب 1370546

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