بازدید وزیر راه و شهرسازی از بافت فرسوده آّبادان

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به همراه استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس این شهرستان از بافت فرسوده آّبادان به خصوص مناطق امیری و بازار ته لنجی های دیدن کرد و استاندار توضیحات لازم در خصوص لزوم تامین اعتبار برای احیای بافت فرسوده آبادان را به نیکزاد ارائه کرد.

سید جعفر حجازی خواستار تخصیص اعتبار لازم برای بافت فرسوده آبادان و احداث بازار ته لنجی های جدید برای احیای منطقه شد.

نیکزاد سپس به منطقه احمد آباد به عنوان یکی دیگر از مناطق اصلی شهر آبادان رفت و از نزدیک با مناطق تخریب شده و بافت فرسوده این مناطق آشنا شد.



مناطق امیری و احمد آباد به عنوان دو نقطه مرکزی شهرستان آبادان هنوز با خانه های مخروبه زمان جنگ درگیر هستند و بافت فرسوده فراوانی دارند.



به گفته نمایندگان آبادان در این مراسم این مناطق نشان می دهد مقوله بازسازی در آبادان یک طرح شکست خورده و باید برای بازسازی این مناطق طرح دیگری ارائه کرد.