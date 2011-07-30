این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر درباره جدیدترین فعالیت خود در حوزه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "بسیار نزدیک هر اندازه دور" را برای اجرا به شورای انتخاب آثار مجموعه تئاتر شهر ارائه دادم. این نمایشنامه در زمان حضور دکتر نشان در مرکز هنرهای نمایشی به همت آقای مهندس‌پور از اجرا بازماند در حالیکه سه بار در جشنواره دفاع مقدس و جشنواره تئاتر فجر همان سال مورد تأیید قرار گرفته بود.



قادری ادامه داد: چون در آن زمان ایراد تکنیکی به نمایش وارد نبود ایرادی محتوایی از اثر گرفته شد و شورایی که دیگر مشخص نیست اعضایش در کجا به سر می‌برند جلوی متن را گرفتند. در زمان آقای پارسایی هم این متن مجوز اجرا دریافت نکرد. حال آن را ارائه داده‌ام تا در صورت امکان به صحنه ببرم.



وی با اشاره به ارائه نمایشنامه دیگری برای اجرا گفت: با توجه به اینکه امکان دارد دوباره همتی برای جلوگیری از اجرای این نمایشنامه صورت بگیرد نمایشنامه "کشتار خاموش" را هم برای اجرا پیشنهاد داده‌ام. در صورت تأیید یکی از این دو اثر، نمایش مدنظر را آبان‌ماه امسال در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهم برد.



قادری همچنین با اشاره به پیشنهاد طرحی از سوی اداره مد و لباس اداره‌کل ارشاد استان تهران گفت: این طرح به لباس ایرانی از زمان هخامنشیان تا انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد و با عنوان "همسایه دل" کار آن را به پایان رسانده‌ام. در حال حاضر در انتظار این هستم که زمان و امکان اجرای آن مشخص شود.



"کشتار خاموش" روایتگر زندگی یک نویسنده پناهنده به کشوری خارجی است که در آنجا از او خواسته می‌شود علیه کشور خود جاسوسی کند اما نویسنده نمی‌پذیرد.