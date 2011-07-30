به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار جمع‌آوری شده در سال گذشته بیش از 16 میلیون و 457 هزار روز استراحت تجویز شده توسط پزشکان معالج به بیمه‌شدگان در مراجع ذی‌صلاح سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد بیش از 14 میلیون و 826 هزار روز (90 درصد) مورد تأیید قرار گرفته است.

همچنین در این مدت کمیسیون‌های پزشکی 37 هزار و 860 رأی برای بیمه‌شدگان اصلی صادر کرده‌اند که از این تعداد 33 هزار و 420 نفر به علت بیماری و یا حادثه غیرناشی از کار و 4 هزار و 440 نفر به دلیل حادثه ناشی از کار مراجعه کرده‌اند.