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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

تأیید 90 درصد استراحت پزشکی در تأمین‌اجتماعی

تأیید 90 درصد استراحت پزشکی در تأمین‌اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی اعلام کردکه بیش از 14 میلیون و 826 هزار روز (90 درصد) استراحت تجویز شده به بیمه‌شدگان مورد تأیید قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار جمع‌آوری شده در سال گذشته بیش از 16 میلیون و 457 هزار روز استراحت تجویز شده توسط پزشکان معالج به بیمه‌شدگان در مراجع ذی‌صلاح سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد بیش از 14 میلیون و 826 هزار روز (90 درصد) مورد تأیید قرار گرفته است.

همچنین در این مدت کمیسیون‌های پزشکی 37 هزار و 860 رأی برای بیمه‌شدگان اصلی صادر کرده‌اند که از این تعداد 33 هزار و 420 نفر به علت بیماری و یا حادثه غیرناشی از کار و  4 هزار و 440 نفر به دلیل حادثه ناشی از کار مراجعه کرده‌اند.

کد مطلب 1370585

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