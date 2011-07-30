کلینیک صنعتی در قم ایجاد شود

مجید آوری فرد در گفتگو با مهر، خواستار ایجاد کلینیک صنعتی در راستای عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان و رفع مسائل و مشکلات آنان شد و گفت: این فعالیت نوین در استان قم می‌تواند پس از شناسایی و حمایت از شرکت‌های مهندسی صلاحیت‌دار و اعزام آنها به کارخانجات بزرگ و کوچک می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های مسئولان و سرمایه‌گذاران را برطرف سازد.



وی در ادامه بیان داشت: ایجاد این کلینیک صنعتی و تلاش برای به روز شدن تکنولوژی‌ها و فناوری‌های صنعتی در استان قم، یکی از سیاست‌های اصلی برای ترغیب و حمایت از توسعه واحدهای تولیدی موجود خواهد بود.



باید به دنبال رشد واحدهای صادراتی استان بود



رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش صنعت و معدن با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مناسب و با اعطای تسهیلات و اعتبارات حمایتی به دنبال رشد و توسعه واحدهای صنعتی استان به ویژه واحدهای صادرات محور هستند.



وی در پایان یادآور شد: سند راهبردی بخش صنعت و معدن فراروی همه مدیران مرتبط در راستای مناسب‌سازی امور برای پیشبرد اهداف کمی و کیفی در این حوزه قرار گرفته و امیدواریم در سال جهاد اقتصادی شاهد پیشرفت روزافزون بخش صنعت و معدن در استان باشیم.

