"یوسف پیامبر" در پنج سینما به روی پرده می رود

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی و مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در سینماهای آزادی، فرهنگ، استقلال، بهمن و سپیده از 10 مرداد ماه همزمان با ماه مبارک رمضان به روی پرده می رود.

وی افزود: این فیلم در طرح اکران ویژه ماه رمضان در کنار فیلم هایی که در گروه اکران عمومی شده است، نمایش داده می شود و در دو سانس 23 تا یک بامداد و یک تا سه بامداد به روی پرده می رود. همچنین فیلم های "سنگ اول" ابرهیم فروزش و "سفر سرخ" نیز در این طرح اکران عمومی می شوند.

فیلم "یوسف پیامبر" سرگذشت یکی از پیامبران اسلام است که در حقیقت نوعی اقتباس مستقیم و غیر مستقیم از آیات سوره یوسف محسوب می‌شود و ارتباط مضمونی بالایی با حال و هوای این ایام دارد، لذا از بهترین گزینه‌های طرح اکران ویژه ماه مبارک رمضان است.

طی توافقات به عمل آمده، امتیاز پخش این بهترین گزینه اکرانی ماه رمضان، به سازمان توسعه سینمایی سوره واگذار شده و در این ایام در سینماهای حوزه هنری همچون آزادی، فرهنگ، استقلال، بهمن و سینما سپیده به نمایش عمومی در خواهد آمد.

در این فیلم به کارگردانی و تهیه کنندگی فرج الله سلحشور، بازیگرانی حرفه‌ای همچون کتایون ریاحی، مرحوم عباس امیری، جعفر دهقان، مهوش صبر کن، محمود پاک نیت، رحیم نوروزی، لیلا بلوکات و مصطفی زمانی به بهترین شکل به نقش آفرینی پرداخته اند.

سلحشور چندی پیش در رابطه با تفاوت نسخه سینمایی یوسف پیامبر با سریال پخش شده از تلویزیون گفت: سریال "یوسف پیامبر" در حقیقت تفسیری از سوره یوسف بود اما نسخه سینمایی آن، مخلص کلام قرآن کریم و قصه حضرت یوسف است که در زمان 135 دقیقه آماده نمایش شده است، با اینکه زمان کار کمی بالاتر از حد معمول فیلم‌هایی سینمایی ایرانی شده است، اما این زمان بالا در بسیاری از کارهای تاریخی در دنیا دیده می‌شود و تا حدی طبیعی به نظر می‌رسد.