۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

زندگی سلمان فارسی نمایش رادیویی می‌شود

نمایش "رهرو نور" درباره زندگی سلمان فارسی در مرکز هنرهای نمایشی رادیو ضبط می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رهرو نور" را مرضیه رفیعی نوشته و سردبیری آن به عهده فاطمه رنجبران است که ویژه ماه رمضان و پیرامون زندگی سلمان فارسی برای شبکه رادیویی معارف تولید شده است.
 
این نمایش  با حضور بازیگرانی  چون  مهدی صباغی، احمد گنجی، مهرداد مهماندوست، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، حبیب بختیاری، نگین خواجه نصیر، علی میلانی، علی اصغر دریایی، اسماعیل بختیاری، مهدی نمینی مقدم، علی زرینی، مجید حمزه، پری امیرحمزه، ایوب آقاخانی، رضا عمرانی، محمد یگانه، عباس وفایی، محمد پورحسن، باقر کریمپور، مهدی گیاهی، رامین پورایمان و محمد مجدزاده ضبط شده است.
 
عوامل این نمایش عبارتند از کارگردان: جواد پیشگر، تهیه کننده: شهلا نیساری، صدابردار: پیروز صدرایی، افکتور: نرگس موسی‌پور. به زودی ازشبکه رادیویی معارف پخش خواهد شد.
