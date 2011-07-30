توسعه یک روبات نگهبان ویژه راکتورهای اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان لابراتوار فناوری و سیستمهای اطلاعاتی موسسه تکنولوژی ماساچوست در بوستون آمریکا این مینی روبات زیر دریایی نگهبان را توسعه دادند.

این روبات که ظاهری شبیه به تخم مرغ دارد قادر است در آبهایی که برای خنک کردن راکتورهای اتمی استفاده می شود شنا و آسیبهای احتمالی را کنترل کند.

نمونه آزمایشی این روبات در کنفرانس بین المللی روباتیک اتوماسیون انجمن مهندسان الکتریسیته و الکترونیک در شانگهای معرفی شد.

به گفته این پژوهشگران، یکی از چالشهای مهم در حفظ امنیت و ایمنی نیروگاههای هسته ای، شناسایی آسیبها و شکافهایی است که ممکن است در خطوط لوله های زیرزمینی انتقال دهنده آب راکتورها ایجاد شود.

درحال حاضر برای نظارت و کنترل وضعیت سلامت لوله های راکتورها از نگهبانانی استفاده می شود که از متدهای کنترل غیرمستقیم مثل سیستمهای مافوق صوتی که کانالها را بر روی نمایشگر نشان می دهند، استفاده می کنند.

این درحالی است که روباتهای نگهبان از دوربینهای ویدیویی برخوردارند که نسبت به یک محیط رادیواکتیوی مقاوم هستند و تصاویر را در زمان واقعی از لوله ها به اتاق کنترل ارسال می کنند.

این روبات از هیچ سوخت خارجی و یا ملخ استفاده نمی کند، چون استفاده از این ابزارها در ساختارهای پیچیده یک راکتور بسیار دشوار است.

به همین دلیل این روبات یک شکل کروی و نرم دارد و با کمک سیستم لوله ای ویژه ای می تواند نیروی آبی که به سرعت از میان کانالهای راکتور عبور می کند را پردازش و با تغییرات کوچک فشار در مسیر جریان آب حرکت کند.

براساس جهتی که روبات طی می کند، محققان می توانند دریچه های این لوله ها را باز و بسته کنند. به این ترتیب آب با فشار بالایی جهش می کند و فواره ای را می سازد که روبات را به جهت مورد نظر هدایت می کند.