فجر سی ام کلید خورد/ بخش "نگاه ویژه" نوید حضور استعدادهای جوان در تئاتر

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه بعد از ماهها انتظار بالاخره فراخوان سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منتشر شد اما اتفاق خوشایندی در این دوره از جشنواره قرار است رخ دهد که بیشتر به نفع کارگردانها و دانشجویان جوانی است که قرار است با اولین اثر خود ورود به دنیای حرفهای تئاتر را تجربه کنند.
در فراخوان منتشر شده در این دوره از جشنواره بخش جدیدی به نام " نگاه ویژه" گنجانده شده است. بر این اساس در فراخوان اعلام شده است که این بخش با هدف حمایت ومعرفی کارگردانان جوان و مستعد برگزار میشود. گنجانده شدن این بخش برای اولین بار در جشنواره نشاندهنده نگاه ویژه دبیر جشنواره به حضور جوانان در عرصه حرفهای است.
از آنجا که حضور در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر که حرفهای ترین رویداد فرهنگی کشور به حساب میآید شاید یکی از آرزوهای دانشجویان و هنرمندانی باشد که به دلائل مختلف تا کنون موفق نشدهاند نمایشهای خود را به اجرای عموم بگذارند.
افزوده شدن این بخش به جشنواره این امکان را برای هنرمندان جوان فراهم می کند تا بتوانند اولین اثر خود را در معتبرترین جشنواره تئاتری کشور به نمایش بگذارند و مثل سالهای گذشته با این مشکل روبرو نباشند که برای حضور در هر بخش جشنواره حتی " تجربه های نو" باید حداقل دو نمایش را در تهران و یا شهرستانها روی صحنه برده باشند.
بخش نگاه ویژه مختص به دوگروه از متقاضیان است: متقاضیانی که امکان حضور در بخش چشم انداز تئاتر ایران در سال 91 و تجربههای نو به لحاظ شرایط منظور شده ( اجرای عمومی حداقل 2 اثر) را ندارند. متقاضیانی که تا به حال در هیچ یک از دورههای جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور نداشتهاند.
ستاد برگزاری جشنواره صرفاً پذیرای آثاری خواهد بود که تاکنون هیچ اجرایی از آنها ( عمومی و جشنواره ای) به صحنه نرفته باشد.
- بدیهی است علاوه بر کارشناسی متون یا طرحهای ارسالی سوابق و فعالیت های کارگردان برای حضور در این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
- کارگردانان متقاضی میتوانند متون یا طرح نمایشی به همراه شیوه اجرایی مدنظررا تا تاریخ 29 شهریور ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
- فهرست متون و طرحهای نمایشی پذیرفته شده تا تاریخ 17 شهریور ماه اعلام خواهد شد
- انتخاب نمایش هایی که متن آنها پذیرفته شده است از تاریخ 8 تا 13 آذر ماه با هماهنگی گروه و ستاد برگزاری جشنواره انجام خواهد شد.
- به گروههای راه یافته در این بخش تا سقف 30 میلیون ریال( به تشخیص کمیته انتخاب و بنابر ضوابط اعطای کمک هزینه جشنواره) پرداخت خواهد شد.
- حداکثر آثار پذیرفته این بخش 9 اثر خواهد بود .
این اتفاق خوشایندی است که به بروز و کشف استعدادهای جوان تئاتر میانجامد. امیدواریم افزوده شدن این بخش به جشنواره تئاتر فجر مانند بخش "بازار تئاتر ایران" که امسال سومین دوره خود را پشت سر می گذارد در دورههای آینده نیز تداوم داشته باشد.
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