۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

شورای علمای افغانستان خواستار آتش بس طالبان با دولت شد

کابل- خبرگزاری مهر : شورای سراسری علمای افغانستان از تمام طرف های درگیر در این کشور خواست تا به احترام فرا رسیدن ماه مبارک رمضان آتش بس نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر از کابل، اعضای شورای سراسری علمای افغانستان در نشستی با رئیس جمهور این کشور خواستار توقف جنگ از جانب گروه های درگیر شدند.

مولوی "شفیع الله شفیع نورستانی" عضو شورای سراسری علمای افغانستان گفت: ترور و کشتن شخصیت های ملی، اجتماعی و کشتن کودکان معصوم هیچگاه قابل بخشش نیست و باید طرف های درگیر درماه مبارک رمضان از این گونه اعمال خلاف دست بردارند.

در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل صورت گرفت، حامد کرزی یکبار دیگر از طالبان خواست: از جنگ و کشتار مردم دست بردارند و زمینه را برای حضور دراز مدت نیروهای خارجی در افغانستان مساعد نسازند.

تاکنون رهبران طالبان دراین باره ابراز نظری نکرده اند.

