حجت الاسلام سید رضا قلمکاریان اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت روئیت هلال ماه رمضان ۱۴۳۲ در غروب نهم مردادماه بر اساس محاسبات نهایی رصدگران هلال بسیار سخت و اصطلاحا در ردیف هلال بحرانی قرار دارد.



وی در ادامه با اشاره دلیل این امر بیان کرد: هلال ماه در این روز نزدیک به خورشید بوده و علی‌رغم اینکه سن هلال مناسب و بیش از ۲۰ ساعت از آن می‌گذرد در لحظه غروب آفتاب ارتفاع هلال از افق اندک است و امکان روئیت با چشم غیر مسلح وجود ندارد.



مدیر موسسه نجوم کبریا افزود: بر این اساس رصدگران پیش بینی کرده‌اند قبل از غروب آفتاب با تلسکوپ و دوربین‌های فوق سنگین بتوان این هلال را در زمان حضور خورشید در آسمان دید.



وی در ادامه عنوان داشت: در صورتی که هلال ماه در بعد از ظهر یکشنبه روئیت نشود روز دوشنبه آخر ماه شعبان و سه‌شنبه اول ماه مبارک رمضان است.



اصفهانی در باره تأثیرگذاری تغییر هلال روز اول ماه مبارک رمضان بر پایان این ماه اظهار داشت: ‌ با توجه به استقلال هلال هر ماه، تغییرات در هلال اول ماه موجب تغییر در هلال آخر ماه نمی‌شود.



وی افزود: با توجه به این موضوع وضعیت هلال ماه عید سعید فطر در صورت تغییر در روز آغاز ماه مبارک رمضان تغییر نمی‌کند.