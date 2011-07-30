نقشه برداری از پیچیده ترین جسم جهان ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در موسسه مطالعات پزشکی مکس-پلانک آلمان شیوه ای سریعتر را برای محاسبه اتصالات عصبی تشکیل دهنده مغز یافته اند.

ترسیم نقشه این شبکه درهم پیچیده پیش از این به دلیل اینکه هیچ رایانه ای از قدرت کافی برای بررسی شبکه پیچیده 70 میلیارد نورون مغز و هزاران کیلومتر از مدارهای عصبی برخوردار نبود، به قدرت چشم انسان وابسته بوده است.

اکنون محققان با کمک گرفتن از دو برنامه رایانه ای موفق شده اند راهکاری سریعتر و دقیق تر را برای دسته بندی اعصاب مغزی ارائه کنند. برنامه اول KNOSSOS نام دارد و به کاربران غیر حرفه ای امکان می دهد بر اساس داده های شبکه عصبی مغز تصاویر سه بعدی را مجسم کرده و بررسی کنند در حالیکه برنامه دوم با نام RESCOP نتایج به دست آمده از برنامه اول را خلاصه می کند.

تیمی از محققان به منظور آزمایش بر روی این شیوه توانستند از اتصال میان 100 نورون شبکیه ای در یک موش نقشه ای با جزئیات بالا به دست آورند. در این طرح بازسازی شده رفتار توده ای از نورونها برای دریافت سیگنال از گیرنده های نوری نشان داده شده است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، این برنامه جدید می تواند انجام کار دشوار اما حیاتی نقشه برداری از شبکه عصبی مغز انسان را امکانپذیر سازد.