تلاش ارم کیش قم برای سومین صعود به فینال فوتسال امیدهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال رده سنی امید باشگاه‌های کشور امروز در حالی برگزاری می‌شود که چهار تیم حاضر در این مرحله دیدارهای خود را در شهرستان تنکابن برگزار می‌شود.



تیمهای فوتسال ارم کیش قم، ملی و حفاری ایران، میلاد تنکابن و شهرداری رشت در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور حضور دارند که در دو دیدار حساس برای صعود به مسابقه فینال تلاش می‌کنند.



از بین چهار تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی چهارمین دوره مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور، تنها ارم کیش قم است که سابقه حضور در مرحله نیمه نهایی سه دوره قبلی را دارد و دو بار نیز در این مسابقات فینالیست بوده است.



نکته دیگر این است که از بین چهار تیم حاضر در این مرحله از رقابت ها تنها ارم کیش قم است که با سابقه ترین تیم در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور محسوب می شود و سه تیم دیگر اولین بار حضور در این مرحله را تجربه می کنند.



ارم کیش قم در مرحله نیمه نهایی چهارمین دوره این مسابقات امروز در میدانی سخت و دشوار برابر تیم فوتسال شهرداری رشت به میدان می رود تا بتواند برای سومین بار به مرحله فینال رقابت های لیگ دسته اول فوتسال امید کشور صعود کند.



ارم کیش قم و شهرداری رشت برای نخستین بار است که در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و تیمی که بتواند در این دیدار صاحب برتری شود، راهی دیدار نهایی مسابقات خواهد شد.



در دیگر دیدار این مرحله از چهارمین دوره مسابقات لیگ دسته اول فوتسال رده سنی امید باشگاه‌های کشور نیز امروز تیم‌های ملی و حفاری ایران صدرنشین گروه نخست (گروه جنوب) و میلاد تنکابن تیم دوم گروه دوم (گروه شمال) و میزبان مسابقات صف آرایی خواهند کرد.



با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی، تیم های بازنده این مرحله فردا در بازی رده بندی برای تعیین تیم های سوم و چهارم و تیم های برنده این مرحله در مسابقه فینال برای شناخت قهرمان چهارمین دوره مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور صعود می کنند.



ارم کیش قم در حالی برای چهارمین بار حضور در این مرحله را تجربه می کند که در دوره نخست به فینال مسابقات راه یافت و با کسب برتری برابر علم و ادب مشهد موفق به کسب مقام قهرمانی شد اما در دوره دوم در فینال به تیم ماکو جوان ارومیه باخت و نایب قهرمان شد و در دوره سوم نیز در نیمه نهایی مغلوب فرش آراء مشهد شد و به فینال نیز صعود نکرد تا مقام سوم را کسب کند.