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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

319 معتاد پرخطر در ملارد جمع آوری شدند

319 معتاد پرخطر در ملارد جمع آوری شدند

ملارد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان ملارد از اجرای طرح سلامت اجتماعی و جمع آوری معتادان پرخطر در این شهرستان خبر داد.

ناصر آذریفر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طی چهار ماه اول امسال 319 معتاد پر خطر و کارتون خواب جمع آوری شده اند.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی در گام اول طرح پاکسازی به مدت دو روز انجام و بیش از 200 نفر از افراد معتاد جمع آوری و با دستور مراجع قضایی به کمپهای مجاز نگهداری تحویل داده شده است.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان ملارد عنوان کرد: تداوم اجرای این طرح تا پاکسازی کامل چهره شهر از این گونه افراد باید ادامه یابد.

تامین هزینه نگهداری این افراد در مراکز نگهداری یکی از دغدغه های اجرای این طرح است که آذریفر به آن اشاره و همکاری مسئولان محلی و استانی را خواستار شد.

کد مطلب 1370654

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