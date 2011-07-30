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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

"قصه راننده و ستاره" کلید می‌خورد

"قصه راننده و ستاره" کلید می‌خورد

فیلم تلویزیونی "قصه راننده و ستاره" به کارگردانی آیدا پناهنده به زودی در تهران کلید می‌خورد.

آیدا پناهنده در این باره به خبرنگار مهر گفت: طرح فیلمنامه تله فیلم "قصه راننده و ستاره" را به مرکز سیما فیلم ارائه داده شده که در مرحله برآورد هزینه است. امیدوارم بتوانم به زودی تصویربرداری این فیلم تلویزیونی را آغاز کنم.

وی ادامه داد: من و ارسلان امری نگارش این فیلم تلویزیونی را بر عهده داشته‌ایم. تهیه‌کنندگی "قصه راننده و ستاره" بر عهده مهدی شفیعی است.

آیدا پناهنده فیلم تلویزیونی" قصه داود و قمری" را در کارنامه دارد که در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر به نمایش در آمد و مدتی پیش از شبکه چهار پخش شد. از وی فیلم مستند "خانه قمرخانم" در جشنواره فیلم حقیقت به نمایش در می‌آید.

کد مطلب 1370658

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