آیدا پناهنده در این باره به خبرنگار مهر گفت: طرح فیلمنامه تله فیلم "قصه راننده و ستاره" را به مرکز سیما فیلم ارائه داده شده که در مرحله برآورد هزینه است. امیدوارم بتوانم به زودی تصویربرداری این فیلم تلویزیونی را آغاز کنم.

وی ادامه داد: من و ارسلان امری نگارش این فیلم تلویزیونی را بر عهده داشته‌ایم. تهیه‌کنندگی "قصه راننده و ستاره" بر عهده مهدی شفیعی است.

آیدا پناهنده فیلم تلویزیونی" قصه داود و قمری" را در کارنامه دارد که در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر به نمایش در آمد و مدتی پیش از شبکه چهار پخش شد. از وی فیلم مستند "خانه قمرخانم" در جشنواره فیلم حقیقت به نمایش در می‌آید.