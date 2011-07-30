اجرای 15 طرح پژوهشی در دانشگاه تبریز طی سه ماه اول 90

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جعفر حقیقت صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای اجرای این طرحها بالغ بر 474میلیون و780 هزار ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین طرحهای خاتمه یافته در بین پژوهشکدهها و دانشکدههای دانشگاه تبریز به دانشکده های کشاورزی و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستارهشناسی اختصاص داشته است، افزود: در این مدت همچنین شورای پژوهشی دانشگاه تبریز با آغاز اجرای 7 طرح پژوهشی جدید نیز موافقت کرده است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه تبریز برای اجرای این طرحهای جدید نیز بالغ بر158 میلیون و 900هزار ریال از محل اعتبارات پژوهشی در اختیار اعضای هیئت علمی این دانشگاه قرار می دهد، گفت: طرحهای جدید پژهشی که از نوع کاربردی، بنیادی، بنیادی - توسعه ای و بنیادی - کابردی هستند، در حوزههای مختلف علوم به اجرا در خواهند آمد.

دکتر حقیقت با بیان اینکه طی خردادماه جاری اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز با اعتباری بالغ بر 277 میلیون ریال موفق به اتمام 7 طرح پژوهشی شده اند، گفت: مطالعه تجربی پاسخ زمانی نوری سلول بلور مایع نماتیکی در رژیم ولتاژ بالا، کنترل دو پایایی نوری به چند پایایی نوری از طریق حالت های تشدیدی تاریک، رصد فتومتری و تحلیل منحنیهای نوری سیستم دوتایی گرفتی ER vul از جمله این طرح ها بوده است.