نمایشگاه قرآن در شهرستانهای خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه برنامه های ماه رمضان امسال متفاوت از سال های گذشته اجرا می شود، عنوان کرد: این نمایشگاه متفاوت از سالهای قبل در 28بخش برگزار می شود که از جمله این بخشها میتوان به بیداری اسلامی، جنگ نرم و تحکیم خانواده اشاره کرد.
وی تصریح کرد: براساس تجربه موفق تشکیل ستاد گرامیداشت هفته زن که طی آن بیش از هزار برنامه در استان در سالروز ولادت دخت گرامی پیامبر اسلام(ص) اجرا شد، برای رمضان نیز برنامههای متنوعی در قالب یک ستاد ویژه که دبیر آن مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است، پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه امسال در برنامههای ماه مبارک رمضان اولویتهایی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: اولین موضوع بیداری اسلامی در خاورمیانه و آفریقا و تبیین این نکته است که منشأ این انقلابها تفکرات حضرت امام خمینی(ره) است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت حضور روحانیون در روستاها گفت: مقرر شده است با کمک حوزه های علمیه، دفاتر مراجع تقلید، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد و جهاد کشاورزی تا آنجا که ممکن است، روحانی به نقاط مختلف استان اعزام شود.
غفاری یکی دیگر از برنامههای امسال که مورد توجه قرار گرفته است را در راستای سیاست تحکیم خانواده عنوان کرد و افزود: در این خصوص بودجهای 450 میلیون تومانی در اختیار مشاوران امور بانوان فرمانداریها قرار گرفته تا در ماه مبارک رمضان در پایگاههای ویژه بانوان هزینه شود.
