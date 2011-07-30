کرمان قهرمان مسابقات والیبال بانوان ناشنوا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی والیبال بانوان ناشنوای کشور در رده بزرگسالان با قهرمانی تیم میزبان کرمان به پایان رسید. شیراز در این رقابت ها دوم شد و تهران مقام سوم را کسب کرد.

در این دوره از مسابقات 12 تیم از استان های کرمان ، تهران ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، چهار محال و بختیاری ، شیراز ، اصفهان ، قم ، یزد ، کردستان ، کرمانشاه و لرستان حضور داشتند.

در مراسم اختتامیه این مسابقات کاظم نظم ده، رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان، و دکترعباسچی مدیر کل بهزیستی استان کرمان نیز حضور داشتند.