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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

کرمان قهرمان مسابقات والیبال بانوان ناشنوا شد

کرمان قهرمان مسابقات والیبال بانوان ناشنوا شد

کرمان بر سکوی نخست مسابقات قهرمانی والیبال بانوان ناشنوای کشور ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی والیبال بانوان ناشنوای کشور در رده بزرگسالان با قهرمانی تیم میزبان کرمان به پایان رسید. شیراز در این رقابت ها دوم شد و تهران مقام سوم را کسب کرد.

در این دوره از مسابقات 12 تیم از استان های کرمان ، تهران ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، چهار محال و بختیاری ، شیراز ، اصفهان ، قم ، یزد ، کردستان ، کرمانشاه و لرستان حضور داشتند.

در مراسم اختتامیه این مسابقات کاظم نظم ده، رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان، و دکترعباسچی مدیر کل بهزیستی استان کرمان نیز حضور داشتند.  

کد مطلب 1370687

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