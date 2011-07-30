به گزارش خبرگزاری مهر، آیت پیمان با بیان این که عرفان های کاذب اصل دین را هدف قرار داده است، اظهار داشت: عرفان های کاذب و دروغین ریشه در انحرافات دینی و اخلاقی دارد و به مثابه یک التقاط فکری مانند ویروس هایی آسیب زا پایه های بنیادین اعتقادی جامعه را مورد هدف قرار می دهد.



وی ابراز داشت: با توجه به حجم گسترده اقدامات مروجان عقاید سست گونه التقاطی در فضای جامعه در حوزه عرفان های دروغین ضرورت برخورد با این گونه انحرافات اجتناب ناپذیر است و مسئولین امر باید توجه جدی به این مسئله داشته باشند.



برخورد با مسائل انحرافی زمانی موثر است که زمینه ریشه کنی آنها را فراهم کند



پیمان در ادامه با بیان اینکه برخورد با این گونه مسائل انحرافی وقتی خوب و تاثیر گذار است که زمینه ریشه کنی اینگونه انحرافات را فراهم سازد، گفت: آگاهی بخشی به جامعه در خصوص افکار مخرب اینگونه جریانات و ارائه الگوهای ناب در حوزه عرفان اهل بیت(ع) زمینه تطهیر جامعه را فراهم می سازد.



عرفان‌های نوظهور زمینه بروز ناهنجاری‌های دیگری را فراهم می‌کند



مدیر موسسه دارالمعارف الشیعی با اشاره به این مطلب که گرایش به عرفان های نوظهور زمینه بروز ناهنجاری های دیگری را نیز فراهم می سازد، گفت: خروج از بن بست عرفان های کاذب توجه جدی و ویِژه به عرفان اهل بیت(ع) را می طلبد و می بایست تشنگان معارف حقیقی تنها از این چشمه جوشان بهره برند.

