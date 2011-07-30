میزبانی جشنواره فیلم کودک جریان فیلمسازی تبریز را تقویت می کند

علی نواداد در گفتکو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری جشنواره فیلم کودک در تبریز جریان فیلمسازی در این منطقه تاثیرگذار کشور را تقویت کرده و از یاس جوانان و مهاجرت انان به کشورهای همسایه جهت فعالیت هنری جلوگیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تبریز ظرفیت های فراوانی برای میزبانی جشنواره فیلم کودک دارد، د تبین این ظرفیت ها گفت: جایگاه بسیار مهم و تاریخی تبریز به همراه سابقه درخسان فرهنگی این خطه، مطرح بودن تبریز به عنوان شهر اولین ها از جمله در مورد ورود سینما به ایران و نقش تاریخی تبریز به عنوان پل ارتباط فرهنگی ایران و اروپا که اوج این ظرفیت در جریان نهضت مشروطیت به منصه ظهور رسید، گوشه ای از این ظرفیت هاست.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی اضافه کرد: وجود جریان قوی نویسندگی برای کودکان و نوجوانان، فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اثرگذار در تبریز و وجود کانون های فرهنگی در نواحی مختلف آموزش و پرورش و کانون های فرهنگی و هنری مساجد از دیگر ظرفیت های تبریز برای برگزاری شایسته جشنواره فیلم کودک محسوب می شود.

وی افزود: وجود زیرساخت های ضروری برای برگزاری جشنواره های بزرگ و مهم مانند جشنواره فیلم رحمت، جشنواره فیلم وحدت و جشنواره دست های کوچک دعا و ده ها جشنواره منطقه ای و سراسری دیگر می تواند مورد توجه مسئولان تصمیم گیر جشنواره فیلم کودک قرار گیرد.

نواداد زیرساخت های اقامتی و گردشگری در تبریز را از دیگر پتانسیل های موجود برای میزبانی جشنواره فیلم کودک عنوان و تصریح کرد: در چنین شرایطی انتظار می رود مسئولان با تامل بیشتر، افتخار میزبانی جشنواره فیلم کودک را نصیب مردم فرهنگ دوست آذربایجان و تبریز کنند.

وی تحقق میزبانی جشنواره فیلم کودک در تبریز را عامل موثری در تصحیح و اقویت جایگاه تاریخی و فرهنگی تبریز دانست و افزود: علاوه بر این، تبریز به عنوان یکی از قطب های موثر فرهنگی و خبری کشور در برابر برنامه های تهاجم فرهنگی کشورهای همجوار مطرح خواهد شد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: برگزاری جشنواره فیلم کودک در تبریز مساعدت عملی و موثری در جهت همبستگی هنرمندان استان های شمال غرب کشور محسوب خواهد شد.

گفتنی است با منتفی شدن برگزار جشنواره فیلم کودک در همدان، برخی از استانها از جمله آذربایجان شرقی در پی برگزاری این رویداد مهم بین المللی برآمده اند.