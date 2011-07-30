واگذاری امور تغذیه دانشگاه دامغان به بخش خصوصی/ زمان واگذاری خوابگاهها

علی حقیقی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: از سال تحصیلی جدید واگذاری خدمات رفاهی و دانشجویی از جمله تغذیه و سلف سرویس در دانشگاه دامغان انجام می شود در این واگذاری تنها جنبه خدماتی از دست دانشگاه خارج خواهد شد و بعد نظارتی آن بر عهده خود دانشگاه است.

وی درباره آخرین وضعیت واگذاری خوابگاههای دانشگاهها به بخش خصوصی، تاکید کرد: باید دید معاونت دانشجویی وزارت علوم درخصوص واگذاری خوابگاه به بخش خصوصی چه برنامه ای در دستور کار دارد و منتظر راهکارهای واگذاری خوابگاه هستیم.

وی گفت: هنوز هیچ برنامه ای برای اینکه خوابگاهها به بخش خصوصی واگذار شود، وجود ندارد.

رئیس دانشگاه دامغان با بیان اینکه واگذاری خوابگاهها در برنامه سال تحصیلی جدید دانشگاهها نیست، اضافه کرد: تا زمانی که دستورالعمل واگذاری خوابگاهها نیاید هیچ نظری نمی توان داد، با این حال باید به سمتی حرکت کرد تا امکانات بیشتری برای دانشجو پس از برون سپاری خوابگاه فراهم شود.

حقیقی اصل با اشاره به وضعیت کنونی خوابگاهها تا پیش از واگذاری کامل به بخش خصوصی، گفت: تا زمان ابلاغ دستورالعمل واگذاری خوابگاه، دانشگاهها بر اساس همان قراردادهایی که از گذشته با بخش خصوصی داشتند، عمل می کنند.

وی در ارتباط با زمان بررسی واگذاری خوابگاهها به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: نشست معاونان داشجویی دانشگاهها در شهریورماه برگزار می شود و باید منتظر کار کارشناسی و صدور دستور جلسه در این نشست بود.