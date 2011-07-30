به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آموزش به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان از روز دوشنبه برنامه زنده "هفت و هفت دقیقه" ‌ویژه افطار را به تهیه‌کنندگی امیر قمیشی با آیتم‌هایی از جمله "سینما آسمان"،" قصه‌های کوتاه معنوی"،" بفرمایید افطار" و "نقد و بررسی سریال‌های ماه مبارک رمضان"هر روز ساعت 19:07به روی آنتن برده و تا بعد از افطار ادامه می‌دهد.

برنامه زنده "رادیو هفت" به تهیه کنندگی منصور ضابطیان نیز به با فضای معنوی و پخش نیایش و اجرای قطعات ادبی هر شب ساعت 23 روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

برنامه "دریای جان" به تهیه کنندگی امیرحسین آذر و کارگردانی مهدی زینلی با با اجرای دکتر اسماعیل آذر و ژاله صادقیان و پخش "مشاعره علوی" از یکشنبه هر شب ساعت 22 و تکرار آن روز بعد ساعت 13:30 روی آنتن می‌رود.

برنامه زنده "صبحی دیگر" به تهیه کنندگی سیدرامین موسوی ملکی نیز با آیتم های ویژه ماه مبارک رمضان هر صبح ساعت 9:15و برنامه زنده "گل آموز" نیز برای کودکان با بخش‌های مختلف روی آنتن شبکه آموزش می‌روند.

مسابقه بزرگ"همسفران آفتاب" به تهیه کنندگی ذبیح الله اوجاقلو هر شب ساعت 21:15 از شبکه آموزش پخش می‌شود.

مجموعه "همراز" با کارگردانی فرهاد جم و تهیه کنندگی علیرضا سپهرین هر روز ساعت 12:30از دیگر برنامه‌های شبکه آموزش در ماه مبارک رمضان است.

برنامه "نقالی"‌و "دین و دانش" برنامه‌های تولیدی شبکه آموزش است که در ماه مبارک رمضان روی آنتن می‌رود.