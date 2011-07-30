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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

ویژه برنامه‌های رمضانی شبکه آموزش اعلام شد

ویژه برنامه‌های رمضانی شبکه آموزش اعلام شد

شبکه آموزش سیما در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه‌های مختلفی را به روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آموزش به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان از روز دوشنبه برنامه زنده "هفت و هفت دقیقه" ‌ویژه افطار را به تهیه‌کنندگی امیر قمیشی با آیتم‌هایی از جمله "سینما آسمان"،" قصه‌های کوتاه معنوی"،" بفرمایید افطار" و "نقد و بررسی سریال‌های ماه مبارک رمضان"هر روز ساعت 19:07به روی آنتن برده و تا بعد از افطار ادامه می‌دهد.

برنامه زنده "رادیو هفت" به تهیه کنندگی منصور ضابطیان نیز به  با فضای معنوی و پخش نیایش و اجرای قطعات ادبی هر شب ساعت 23 روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

برنامه "دریای جان" به تهیه کنندگی امیرحسین آذر و کارگردانی مهدی زینلی با با اجرای دکتر اسماعیل آذر و ژاله صادقیان و پخش "مشاعره علوی" از یکشنبه هر شب ساعت 22 و تکرار آن روز بعد ساعت 13:30 روی آنتن می‌رود.

برنامه زنده "صبحی دیگر" به تهیه کنندگی سیدرامین موسوی ملکی نیز با آیتم های ویژه ماه مبارک رمضان هر صبح ساعت 9:15و برنامه زنده "گل آموز" نیز برای کودکان با بخش‌های مختلف روی آنتن شبکه آموزش می‌روند.

مسابقه بزرگ"همسفران آفتاب" به تهیه کنندگی ذبیح الله اوجاقلو هر شب ساعت 21:15 از شبکه آموزش پخش می‌شود.

مجموعه "همراز" با کارگردانی فرهاد جم و تهیه کنندگی علیرضا سپهرین هر روز ساعت 12:30از دیگر برنامه‌های شبکه آموزش در ماه مبارک رمضان است.

برنامه "نقالی"‌و "دین و دانش" برنامه‌های تولیدی شبکه آموزش است که در ماه مبارک رمضان روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 1370702

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