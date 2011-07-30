  1. سیاست
  2. سایر
۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

مشکینی در گفتگو با مهر:

پورموسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور شد

پورموسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور شد

مدیر کل سابق سیاسی وزارت کشور خبر داد که محمد علی پور موسوی بعنوان جانشین وی انتخاب شد.

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در حکمی محمدعلی پورموسوی را به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.

وی در ادامه گفت: مراسم تودیع و معارفه این هفته برگزار می شود.
 
محمدعلی پورموسوی پیش ازاین معاون سیاسی - اجتماعی استانداری خوزستان بوده است .
 
محمود عباس زاده مشکینی مدیر کل سابق سیاسی وزارت کشور برای شرکت در انتخابات مجلس نهم از این مسئولیت استعفاء داد اما کماکان همکاری خود با وزرات کشور را بعنوان دبیر کمیسیون ماده ده احزاب ادامه می دهد.
 
کد مطلب 1370704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها