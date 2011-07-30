پورموسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور شد

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در حکمی محمدعلی پورموسوی را به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.
وی در ادامه گفت: مراسم تودیع و معارفه این هفته برگزار می شود.
محمدعلی پورموسوی پیش ازاین معاون سیاسی - اجتماعی استانداری خوزستان بوده است .
محمود عباس زاده مشکینی مدیر کل سابق سیاسی وزارت کشور برای شرکت در انتخابات مجلس نهم از این مسئولیت استعفاء داد اما کماکان همکاری خود با وزرات کشور را بعنوان دبیر کمیسیون ماده ده احزاب ادامه می دهد.
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