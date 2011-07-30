"مدار صفر درجه" در کنسرت ارکستر ملی اجرا می شود

مدیرارکستر موسیقی ملی با اعلام این خبر در خصوص چرایی افزودن قطعات دیگر به مجموع آثار خالقی به خبرنگار مهر، گفت : زمانی که در شیراز اجرای برنامه داشتیم بسیاری از هموطنان شیرازی درخواست می کردند که برخی از قطعات چون مدار صفر درجه و شب دهم که در تیتراژ پایانی این سریال ها با آواز علیرضا قربانی شنیده اند توسط ارکستر اجرا شود، اما در آن زمان به دلیل کمبود وقت این امر محقق نشد ؛ اما با تصمیم شورای فنی ارکستر موسیقی ملی قرار شد علاوه بر اجرای قطعات "می ناب" با عنوان شب خالقی این آثار نیز اجرا شود تا به نوعی پاسخ به علاقه مخاطبان این آثار باشد.

محسن رجبپور در ادامه افزود : قطعه "ای ایران ای مرز پر گهر" یکی از قطعات ساخته شده توسط استاد خالقی است که در قرار بود در بخش بیز برنامه اجرا شود اما این قطعه هم مانند چهار قطعه دیگر که ذکر شد قرار است جز قطعات اصلی رپرتوار این ارکستر به روی صحنه رود.

وی در ادامه به قطعاتی که در مجموعه "می ناب" اجرا می شود اشاره کرد و گفت : "دو نغمه بختیاری "،"حالا چرا"،"رنگارنگ"و "بهار عاشق" از جمله قطعاتی است که توسط این ارکستر اجرا می شود.

مدیر ارکستر موسیقی ملی در پایان افزود : فروش بلیت های این اجرا از نیمه گذشت و بنا داریم در صورت بالا بودن تقاضا طبق نظر شورای فنی یک روز اضافه بر آنچه برنامه ریزی کرده ایم، کنسرت برگزار کنیم.