جهاد اقتصادی با نگاه جهاد فی سبیل الله محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در نشست سراسری دبیران جامعه اسلامی کارگران کشور با اشاره به نامگذاری سال جاری با نام جهاد اقتصادی اظهار داشت: امروز با وجود مشکلات فراروی کشور باید تمام کشور در این باره بسیج شده و با تمام قوا برای تحقق این مهم تلاش کنند.

امام جمعه تبریز کار و کارآفرینی را جزو فرهنگ عمومی جامعه دانست و گفت: در دین مقدس اسلام بر عامل کار بسیار تاکید گردیده و واژه عمل در قرآن مجید بارها مطرح شده و هر کجا واژه ایمان بکار رفته درکنار آن کار شایسته مطرح شده است.

آیت الله شبستری با اشاره به توجه ویژه به استانداردهای لازم در تولید و تهیه محصولات گفت: تولید اگر از نظر استانداردها قابل قبول نباشد عامل معضلات بسیاری خواهد بود.

وی همچنین یادآور شد: اگر این محصولات داخلی با کیفیت پایین به کشورهای دیگر نیز صادر شود مشکلات را دو چندان خواهد کرد.

