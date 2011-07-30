تردد 290 هزار خودرو در ایام نیمه شعبان از اتوبان قم - تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم باقری با اعلام این خبر اظهار داشت: با پایان یافتن ایام منتهی به نیمه شعبان با جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات به دست آمده از تردد شماره‌های فعال در محورهای مواصلاتی استان، به طور متوسط روزانه بیش از 39 هزار خودرو در اتوبان قم - تهران تردد کرده است.



وی با اشاره به تردد بیش از 290 هزار خودرو در اتوبان قم - تهران در این ایام افزود: میزان تردد خودروها در اتوبان قم - تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل بین 2 تا 2.2 درصد افزایش داشته است ولی به علت قرارگرفتن نیمه شعبان در روز یکشنبه و شروع سفرها به استان قم از روز چهارشنبه و پنجشنبه، در شلوغ‌ترین روز نسبت به سال گذشته در مسیر تهران به قم 10 درصد و در مسیر قم به تهران 15 درصد میزان تردد کاهش داشته است که نشان‌دهنده توزیع تردد در میان روزهای منتهی به نیمه شعبان است.



وی بیشترین میزان تردد در این ایام را بین ساعات 18 تا 23 اعلام کرد و اظهار داشت: اطلاعات به دست آمده از تردد شمارهای موجود راه حل مناسبی برای مدیریت سفرها در استان قم است، به طوری که با فرهنگ‌سازی در این زمینه، می‌توان علاوه بر مدیریت ترافیک محورهای مواصلاتی استان برای کاهش تصادفات رانندگی نیز برنامه‌ریزی موثرتری انجام داد.



باقری اضافه کرد: بیشترین ترددها در این ایام مربوط به محور اتوبان تهران – قم، قدیم قم – تهران، قم - سلفچگان و سلفچگان - راهجرد بوده که به ترتیب به ازای هر ساعت هزار و 363 وسیله نقلیه، هزار و شش وسیله نقلیه، 957 وسیله نقلیه و 648 وسیله نقلیه از این محورها تردد کردند.