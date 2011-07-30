سامسونگ و اپل شاخ غول نوکیا را شکستند!

به گزارش خبرگزاری مهر، نوکیا که زمانی حاکم مطلق بازار تلفنهای همراه بود و نامش مترادف با نوآوری و اطمینان بود اکنون دوران زوال را طی می کند.

پس از عبور اپل از سد این شرکت فنلاندی اکنون نوبت به سامسونگ رسیده است که در بخش تلفنهای همراه هوشمند پیشرفته از نوکیا پیشی گیرد.

تازه ترین گزارش موسسات Idc و Strategy Analytics

نتایج بررسیهای موسسه تحقیقاتی Idc نشان می دهد که رشد تلفنهای همراه هوشمند تا پایان سال 2011 برابر با 55 درصد خواهد بود و بیش از 472 میلیون دستگاه به فروش خواهد رفت که این رقم در سال گذشته برابر با 305 میلیون دستگاه بود.

هرچند به نظر می رسد که در جنگ میان تولیدکنندگان تلفنهای همراه هوشمند، خانه فنلاندی به طور چشمگیری در نبردهای خود با رقبا یکی پس از دیگری شکست می خورد.

اطلاعات موسسه تحقیقاتی Strategy Analytics نشان می دهد که در سه ماهه چهارم سال جاری 19 درصد از این بازار در اختیار اپل و "آی- فن" خواهد بود (در برابر 14 درصد دوره مشابه در سال 2010).

این درحالی است که سامسونگ موفق شده است در سال جاری یک جهش بلند بردارد. به طوریکه رقم این شرکت کره ای در بازار تلفنهای همراه هوشمند از 5 درصد در سال 2010 به 18 درصد رسیده است.

در این میان رقم نوکیا از 38 درصد سال 2010 به 15 درصد کاهش یافته است. هرچند این شرکت با در اختیار داشتن 25 درصد از بازار تلفنهای همراه عادی، همچنان در راس این بازار قرار دارد. رقم نوکیا در بازار تلفنهای عادی در سال 2010 برابر با 35 درصد بود.



"کوین رستیو" تحلیلگر Idc در این خصوص اظهار داشت: "عادت مصرف کنندگان تغییر کرده است. امروز دیگر تنها ارسال پیام کوتاه و تماس تلفنی مطرح نیست، بلکه این دستگاهها به کاربران اجازه می دهد که بر روی وب جستجو کنند، خرید آنلاین کنند و پست الکترونیک خود را کنترل کنند. به ویژه رشد تلفنهای همراه هوشمند در بازارهای نوظهور آسیا و آمریکای لاتین در کوتاه مدت به طور شگفت انگیزی افزایش یافته است. به طوریکه فروش این دستگاهها تا سال 2015 به کمی کمتر از یک میلیارد خواهد رسید."

روزنامه وال استریت ژورنال در خصوص شرکت سامسونگ نوشت: سود خالص این شرکت کره ای 18 درصد کاهش داشت اما باوجود این با اجرای سیاست تولید دستگاههای کارآمد در فتح بازار تلفنهای همراه هوشمند موفق شد.

آمار رسمی نشان می دهد که تعداد تلفنهای همراه هوشمندی که سامسونگ فروخته است برابر با 19.02 میلیون واحد است که این رقم برای اپل 20.3 میلیون و برای نوکیا 16.7 میلیون دستگاه است.

سایت Techcruch در خصوص علل توفیق این شرکت چندملیتی کره ای نوشت: مهمترین علت موفقیت سامسونگ در توسعه تسلط خود در این بازار، استفاده از سیستم عامل منابع باز آندروئید گوگل است.

منابع داخلی تولیدکنندگان مختلف تلفنهای همراه مجهز به سیستم عامل گوگل تائید کرده اند که رقم شکوفایی مدلهای آندروئید در فروشگاهها برابر با 40 درصد است، درحالی که این رقم در مورد "آی- فن" 1.4 درصد است.

دلیل استقبال مصرف کنندگان از تلفنهای همراه هوشمند برپایه سکوی آندروئید، رایگان و باز بودن این سیستم عامل است.

نتایج بررسیهای گارتنر

موسسه تحلیلگر گارتنر پیش بینی می کند که تا پایان سال 2011 سکوی آندروئید در عرصه سیستم عاملهای تلفنهای همراه هوشمند به رقم 38.5 درصد و تا پایان سال 2012 به رقم 48.5 درصد برسد.

این درحالی است که سیستم عامل سیمبیان نوکیا در این دوره از 19.2 درصد به 5.2 درصد کاهش می یابد. به اعتقاد گارتنر، سیستم عامل iOs اپل نیز در این دوره از 19.4 درصد به 18.9 درصد می رسد.

امروز سیستم عامل ویندوز فن 7 مایکروسافت که نوکیا قرار است در مدلهای آینده خود از آن استفاده کند 5.6 درصد از این بازار را در اختیار دارد. اما برپایه این پیش بینی ها این رقم در سال 2012 دو برابر و تا سال 2015 به 19.5 درصد می رسد. این رشد می تواند نشانه ای از بازگشت دوباره نوکیا به میدان رقابت باشد.