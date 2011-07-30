اعدام مبارک در میدان التحریر/ این نقاشی را جدی بگیرید!

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از تحلیلگران عرب معتقدند وابستگی ژنرالهای مصری به مبارک که هم اکنون قدرت را در دست دارند، یکی از موانع اصلی پیش روی تحقق اهداف انقلاب این کشور است.

بر این اساس حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر در گذشته برای دهه های طولانی فرمانده نظامیانی همچون ژنرال طنطاوی (رئیس فعلی شورای نظامی حاکم) بوده است. این مسئله باعث شده که این شورا با گذشت چندین ماه از انقلاب مصر همچنان در محاکمه مبارک که از اصلی ترین خواسته های مردم مصر است، تعلل و کوتاهی کند.

البته درجریان تظاهرات اخیر مردم، نخست وزیر مصر تاکید کرد که محاکمه مبارک به طور حتم در زمان مقرر انجام می شود و در این باره به مردم اطمینان داد.

البته مردم مصر به این اظهارات اعتنا نکرده و روز گذشته بار دیگر حضور میلیونی خود را در میدان التحریر قاهره و دیگر شهرها نشان دادند و البته ضمن تاکید بر محاکمه مبارک، خواستار اعدام وی و "حبیب العادلی" وزیر کشور وقت به اتهام کشتار انقلابیون شدند.

دراین میان نقاشی دیواری یکی از جوانان مصری در حوالی میدان التحریر بسیار جالب توجه بود. در این نقاشی دیواری مبارک روی چوبه دارخطاب به مردم گفته"من پیام شما را شنیدم". البته درپایین این نقاشی دیواری نیز هشداری به شورای عالی نظامی حاکم و البته دولت موقت مصر داده شده، به این صورت که نوشته شده: "این نقاشی را جدی بگیرید".