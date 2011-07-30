به گزارش خبرنگار مهر، گروه 12 نفره پزشکان فوق تخصص جراحان پلاستیک ایران بعد از انتشار خبر قطع انگشتان روستائیان گاودانه در استان کهکیلویه و بویراحمد توسط خبرگزاری مهر، برای سفر به این روستا اعلام آمادگی کردند. 12 نفر از فوق تخصصان جراحی پلاستیک شامل دکتر رضا شاهوردیانی پزشک، جراح و فوق تخصص جراحی پلاستیک و فلوشیپ جمجمه و صورت، فتح الله روشن ضمیر ریاست سابق دانشکده علوم پزشکی اهواز و فوق تخصص جراحی اطفال، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مجید عبدالزاده جراح، فوق تخصص جراحی پلاستیک، سید حسین نژاد حسینی پزشک، جراح و فوقتخصص جراحی پلاستیک و دانشیار علوم پزشکی زنجان، رضا حلاج مفرد فوق تخصص جراحی پلاستیک و فلوشیپ جمجمه و صورت ، مهدی اسکندرلو فوق تخصص جراحی پلاستیک، علیرضا چیت سازان کارشناس فتوگرافی و سمعی و بصری بیمارستان 15 خرداد، علی اسکونژاد دستیار امور فنی و فتوگرافی، دوایی راهنمای گروه، سید رضا رحیمی فوق تخصص جراحی پلاستیک ، استاد دانشکده علوم پزشکی بوشهر، ندافی پرستار اتاق عمل و سرپرست جراحی پلاستیک، ابراهیم حاتمی پور عضو ثابت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به استان کهکیلویه و بویر احمد رفتند.

از فرودگاه یاسوج تا دهدشت حدود چهارساعت راه بود. در این سفر خبرنگاران و اعضای ستاد دانشجویی، نمایندگانی از استانداری، اداره راه و ترابری استان و فرمانداری دهدشت نیز این گروه پزشکی را همراهی کردند. در روستای گاودانه بیش از 30 نفر از کسانی که به دلیل استفاده از گرگر دچار آسیب شده بودند توسط پزشکان معاینه شدند.

پزشکان با تعجب از اینکه این تعداد روستایی به دلیل استفاده از گرگر آسیب دیده اند نوع آسیب دیدگی، پیشنهاد درمان و مشخصات افراد را ثبت کردند تا در زمان مناسب درباره درمان آنها تصمیم گرفته شود. اهالی روستا نیز با خرسندی از حضور تیم پزشکی هر مشکلی حتی معلولیتهای خودشان را نیز با جراحان پلاستیک در میان گذاشتند که تعداد آنها جمعا حدود 55 نفر شد.

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی در میان مردم گاودانه گفت: زمانی که خبر این روستا در خبرگزاری مهر منتشر شد همان شب تصمیم گرفتیم به این روستا مراجعه کنیم. پیگیری می کنیم تمام اقداماتی که قرار است با همکاری مسئولان برای اهالی این روستا انجام شود هر چه زودتر به ثمر برسد با این حال بیمارستان 15 خرداد تهران آماده پذیرش شما روستائیان در همه فصول سال است.

در ادامه، زواره کشاورز رئیس شورای روستا با تشکر از حضور جراحان گفت: امید داریم پل این روستا هر چه زودتر افتتاح شود و از مسئولان حاضر درخواست می کنیم به جای پل پیاده رو آن را تبدیل به پل ماشین رو کنند.

نماینده استانداری کهکیلویه و بویر احمد گفت: تا قبل از انتشار خبر اقدامات برای ساخت پل در حال انجام بود و طبق قول اداره راه و ترابری این پل در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسید قرار بود پل این روستا دو ماهه تحویل داده شود اما اکنون با گذشت 9 ماه هنوز این پل کامل نیست، گفت: از اداره راه و ترابری بپرسید، با این حال یکی دو ماه کم و زیاد در ساخت پل به جایی بر نمی خورد. جالب اینکه به دلیل حضور جمعی از رسانه ها کارگران غیر ایرانی که برای ساخت پل در این محل حاضر بودند جای خود را به کارگران بومی داده بودند!

اما پس از خروج از روستای گاودانه تیم جراحان و ستاد دانشجویان استان با همکاری اداره بهداشت و درمان شهرستانهای دهدشت، گچساران و یاسوج ترتیبی اتخاذ کردند تا بیمارانی که از ناهنجاریهای پوستی رنج می بردند نیز تحت معاینه قرار گیرند به طوری که حدود هزار و 200 نفر از بیماران استان تحت معاینه جراحان پلاستیک قرار گرفتند اما این تعداد غیر از افرادی است که پشت در محل اقامت جراحان پس از صرف نهار و یا زمان استراحت و یا در حین راه به این پزشکان مراجعه می کردند.

هفت نفر از بیمارانی که درمان آنها سبک بود در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج عمل شدند ولی حدود 11 نفر از روستائیان گاودانه باید برای جراحی به تهران منتقل شوند چون عمل انگشتان دست آنها بسیار سنگین است.

اما در میان بیمارانی که به مراکز بهداشت این شهرها مراجعه می کردند افرادی نیز بودند که به دلیل خودسوزی های متعدد دچار آسیب شده بودند حتی یکی از آنها چند ساعت با یک خرس در جنگلی درگیر شده بود و در این مبارزه خرس بینی و دهان او را خورده بود به همین دلیل این فرد پس از چندین بار معالجه نزد این پزشکان آمده بود. بیشتر افرادی که در مراکز بهداشت حضور پیدا کردند کسانی بودند که به دلیل نزدیکی در کنار آتش و یا وسایل گرمازا دچار حریق شده بودند. در این میان ناهنجاری های شکاف دهان نیز بیشترین آمار مراجعه کنندگان به حساب می آمد.

گروه پزشکان که از صبح تا بعدازظهر طی این سه روز در مراکز بهداشتی این سه شهرستان بیماران را معالجه می کردند. آنها حتی تا ساعت یک نصفه شب نیز دست از کار نکشیده و حتی به منزل خانواده که پنج فرزند آن در آتش سوخته بودند نیز مراجعه و آنها را در محل سکونتشان معاینه کردند.

در برنامه ای که با حضور مسئولان استانی برگزار شده بود استاندار کهگیلویه و بویراحمد از جراحان تقدیر کرد و یکی از جراحان از وی خواست تا شرایطی را فراهم کند که وسیله حمل و نقل گرگر ایمن شود و روستائیان گاودانه بیشتر از این آسیب نبینند.

گروه جراحان پلاستیک روز پنجم مرداد به تهران بازگشتند تا پرونده بیماران را بررسی و گزارش کاملی از شیوع بیماریها در استان تهیه کنند. آنها همچنین افرادی را که لازم است درمان آنها در شهرهای بزرگی مانند شیراز، اصفهان و تهران انجام شود منتقل می کنند.

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گزارش از فاطیما کریمی