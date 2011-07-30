صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد

جواد اوجی امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه از دقایقی قبل صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه از سرگرفته شده است، گفت: هم اکنون با به پایان رسیدن دوه تعمیراتی تزریق گاز به خط لوله آسیب دیده آغاز شده است.

معاون وزیر نفت همچنین با یادآوری اینکه از ساعات اولیه پس از حادثه در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در مرز بازرگان تعمیرات و بازسازی خط لوله آسیب دیده آغاز شد، تصریح کرد: برای از سر گیری صادرات گاز به ترکیه و تکمیل تعمیرات خط لوله لوله برنامه زمان بندی 48 تا 72 ساعته پیش بینی شده بود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه اما این تعمیرات در مدتی کمتر از 30 ساعت به پایان رسیده است، بیان کرد: در حال حاضر مراحل رادیو گرافی، راه اندازی و تست بخشهای بازسازی شده خط لوله آسیب دیده گاز آغاز شده است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود تا بعداز ظهر امروز هشتم مرداد ماه صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه از سرگرفته شود، اظهار داشت: برای راه اندازی خط لوله آسیب دیده صادرات گاز ایران به ترکیه یک رکورد جدید به ثبت رسیده است.



وی با یادآوری اینکه حتی مسئولان بوتاش ترکیه هم انتظار تکمیل و راه اندازی خط لوله آسیب دیده گاز ایران را نداشته اند، بیان کرد: اما با حضور تیمهای متعدد تعمیرات، پشتیبانی و فنی بازسازی بخش آسیب دیده خط لوله صادرات گاز ایران به پایان رسید.



به گزارش مهر، خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در نطقه مرزی در حوالی روستای دنالو شهرستان ماکو در ساعت ۲ و ۱۰ دقیقه بامداد روز گذشته (جمعه ۷ مرداد) منفجر شد و به دنبال آن صادرات گاز ایران به ترکیه موقتا متوقف شد.



پس از این حادثه گازی گروه‌های امدادی و عملیاتی شرکت ملی گاز ایران برای مهار حادثه و کنترل خروج گاز در محل حضور پیدا کردند بازسازی خط لوله آسیب دیده را آغاز کردند.



این چندمین انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه است که سه‌بار آن در خاک ترکیه اتفاق افتاده است؛ هنوز ابعاد دقیقی از حادثه مشخص نشده و مسئولان وزارت نفت در باره علت این حادثه اظهار نظری نکرده‌اند.



مقامات تهران – آنکارا آگوست 1996 میلادی قراردادی 25 ساله امضا کردند که بر اساس این توافق، مقرر شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه صادر شود.



سال گذشته در مجموع بالغ بر 6 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر شد که پیش بینی می شود ظرفیت صدور گاز به این همسایه شمال غربی کشور تا سقف 10 میلیارد متر مکعب افزایش یابد.



در حال حاضر تاسیسات تقویت فشار و شبکه انتقال گاز ایران از ظرفیت انتقال روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه را برخوردارند که امکان افزایش ظرفیت گاز صادراتی از خطوط و تاسیسات موجود تا سقف روزانه 40 میلیون متر مکعب معادل 15 میلیارد متر مکعب ماهانه وجود دارد.



پیش بینی می شود با ساخت قطعات سوم و چهارم خط لوله ششم سراسری گاز، امکان انتقال روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه و سایر کشورهای متقاضی در پایانه مرزی بازرگان فراهم شود.



در شرایط فعلی بخش عمده گاز تحویلی به ترکیه از مسیر خط لوله 365 کیلومتری تکاب- شاهین دژ- میاندوآب با ظرفیت انتقال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تا مرز بازرگان منتقل می شود.