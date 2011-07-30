به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه اکران عمومی فیلم‌های انیمیشن که طی چهار سانس 13،15، 17، 19 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری پیش‌بینی شده، فیلم‌های "در خانه ما" مریم کشکولی‌نیا، "ساعت کش" وحید برزگر، "سیمرغ" سید قاسم هاشمی امریه‌ای، "صخره" نجمه نامجو، "مشعل المپیک" شهرام حیدریان، "من، شاه و بابام" آزاده معزی و "نقش" شیما منفرد در سالن شماره 2 سینما سپیده روی پرده خواهند رفت.

فیلم‌های مستند "شاعر بهشتی" رحیم مرتضی‌وند و "آن مرد کیست" مهناز رکنی روزهای چهارشنبه تا جمعه هر هفته، در سینما "سپیده" اکران عمومی می‌شود.

تماشای این آثار برای دانشجویان، خبرنگاران، اعضای صنوف خانه‌ سینما و کانون فیلم سینما حقیقت با ارائه کارت شناسایی رایگان است.