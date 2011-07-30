امید قم راهی نیمه نهایی والیبال امیدهای کشور صعود کرد

سید روح الله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم والیبال رده سنی امید هیئت والیبال استان قم بعد از ماهها تمرین و برگزاری اردوهای تدارکاتی، آماده و پرقدرت در مسابقات قهرمانی امیدهای کشور حضور یافته است.
وی افزود: پیکارهای والیبال قهرمانی امیدهای کشور در قالب مناطق مختلف و با شرکت تیمهای استانهای مختلف کشور برگزار میشود که در این بین تیم والیبال امیدهای استان قم در گروه یا منطقه سوم این مسابقات جای دارد.
سرمربی تیم والیبال امید استان قم بیان داشت: ۳۲ تیم از سراسر کشور در چهار گروه هشت تیمی دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات امسال والیبال امیدهای کشور را برگزار میکنند و تیم امید هیئت والیبال استان قم در گروه سوم با حریفان خود رقابت میکند.
وی یادآور شد: میزبان مسابقات گروه سوم رقابتهای والیبال قهرمانی امیدهای کشور در مرحله مقدماتی به هیئت والیبال استان خراسان رضوی واگذار شده است و این رقابتها با رقابت شش تیم در شهر مشهد مقدس به انجام میرسد.
شفیعی اظهار داشت: در گروه سوم مسابقات مرحله مقدماتی والیبال قهرمانی امید کشور، تیم والیبال رده سنی امید قم با تیمهای والیبال رده سنی امید توابع تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران و گلستان همگروه است.
وی ادامه داد: تیمهای حاضر در این گروه به مدت یک هفته به میزبانی هیئت والیبال استان خراسان رضوی به شکل دورهای با یکدیگر مسابقه میدهند و در پایان تیمهای قهرمان و نایبقهرمان به عنوان دو تیم برتر راهی مرحله نهایی میشوند.
سرمربی تیم والیبال امید استان قم افزود: شش تیم حاضر در این مرحله در دو گروه سه تیمی قرار گرفتند که در گروه نخست تیم امید هیئت والیبال قم با تیمهای امید خراسان رضوی و امید خراسان شمالی همگروه بود و با کسب سه امتیاز راهی مرحله بعد شد.
وی عنوان کرد: والیبالیستهای تیم امید قم در نخستین دیدار خود با حساب سه بر صفر و در دیداری البته نزدیک و پایاپای به تیم میزبان یعنی خراسان رضوی باخت اما در دومین دیدار خود با نتیجه سه بر یک از سد تیم خراسان شمالی گذشت و با کسب سه امتیاز راهی مرحله دوم شد.
سرمربی تیم والیبال امید استان قم با بیان اینکه در مرحله دوم باید با تیم توابع تهران بازی کنیم، به ترکیب تیم امید هیئت والیبال استان قم اعزامی به مسابقات قهرمانی امید کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این تیم را نفرات آینده دار والیبال قم تشکیل میدهند، زیرا در این تیم نفرات بسیار خوب و با استعدادی وجود دارند که امیدواریم توانمندی والیبال قم را به نمایش بگذارند.
شفیعی بیان کرد: در پایان دیدارهای مرحله گروهی مسابقات والیبال امید کشور از گروههای چهار گانه دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله نهایی این دوره میشوند تا در مرحله نهایی برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر مسابقه دهند.
با عنوان تیم دوم گروه نخست؛
امید قم راهی نیمه نهایی والیبال امیدهای کشور صعود کرد
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال امید استان قم گفت: تیم والیبال امید قم با کسب رتبه دوم گروه نخست و درخشش نفرات خود به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی والیبال امیدهای کشور راه یافت.
