بیرونی «التفهیم» را برای دختری نوآموز نوشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت ثبت جهانی دو اثر ایرانی «التفهیم لاوایل صناعه التنجیم» (ابوریحان بیرونی) و «پنج گنج» (نظامی گنجوی) صبح امروز شنبه (8 مرداد) با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، اکبر ایرانی رئیس موسسه پژوهشی میراث مکتوب و جمعی از پژوهشگران حوزه سندپژوهی در محل این سازمان برگزار شد.

باقری: اگر پیوستگی تاریخی ایران در زمینه علوم هم وجود می‌داشت، امروز بیرونی همانند حافظ و مولوی مشهور بود

در این مراسم محمد باقری در سخنانی با عنوان «التفهیم و نقش بیرونی در گسترش دانش نجوم» گفت: اگر پیوستگی تاریخی ایران که در مورد زبان و ادب فارسی وجود داشته است، در زمینه علوم هم وجود می‌داشت، امروز ابوریحان بیرونی مانند حافظ و مولوی نزد خاص و عام شهرت داشت.

وی افزود: ابوریحان بیرونی سودایی علم نبود و آن را ابزاری برای کسب مال تلقی نمی‌کرد و مرز باریک و حساس میان ارتباط ناگزیر با حاکمان و پایبندی به اصول اخلاقی را که لازمه پژوهش‌های علمی است، حفظ می‌کرد.

این پژوهشگر حوزه میراث مکتوب همچنین خواستار آن شد که اشکالات و افتادگی‌هایی که در تصحیح مرحوم همایی از کتاب «التفهیم لاوایل صناعه التنجیم» ابوریحان بیرونی وجود دارد، برطرف شود.

فرزام: بیرونی «التهفیم» را برای دختری نوآموز نوشت

در این مراسم همچنین فریبا فرزام عضو گروه ارزیابی کمیته ملی حافظه جهانی گزارشی از نحوه بررسی این نسخه از التفهیم در کمیته مذکور و ارائه آن به یونسکو برای ثبت در حافظه جهانی ارائه کرد.

وی گفت: این کتاب از سوی علی خاکپور و توسط کتابخانه مجلس به کمیته پیشنهاد شد. این نسخه از «التفهیم لاوایل صناعه التنجیم» ابوریحان بیرونی در 20 جلسه و توسط اعضای گروه ارزیابی کمیته ملی حافظه جهانی بررسی شد و در نهایت برای سومین دوره حضور ایران در برنامه حافظه جهانی، به یونسکو ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه ابوریحان بیرونی این کتاب را سال 420 هجری قمری و زمانی که 60 سال داشت، برای دختری نوآموز نوشت و 80 سال پیش همایی آن را تصحیح کرد، از اینکه این اثر در کنار کتابخانه شخصی تولستوی به ثبت جهانی رسیده است، ابراز خوشحالی کرد.

در این برنامه همچنین بهروز ثروتیان، نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبایت کلاسیک، در سخنانی به اهمیت پنج گنج نظامی و جایگاه آن در میان آثار ادبی کهن پرداخت.

تقدیر از اعضای گروه ارزیابی کمیته ملی حافظه جهانی

در پایان این مراسم از اعضای گروه ارزیابی کمیته ملی حافظه جهانی تقدیر شد. این افراد عبارت بودند از:

محمدحسن سمسار، فریبا فرزا، سوسن اصیلی، ناهید فرضی، معصومه سادات میرپوریان، اکرم رحیمی، مژده محمدی، حجت‌الاسلام والمسلمین اشکوری، علی خاگپور، رضا فراستی، هادی هاشمیان و علی ططری.

مراسم نکوداشت ثبت جهانی دو اثر ایرانی «التفهیم لاوایل صناعه التنجیم» (ابوریحان بیرونی) و «پنج گنج» (نظامی گنجوی) به همت کمیته ملی حافظه جهانی و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، کمیسیون ملی یونسکو، کتابخانه موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.