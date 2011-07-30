آسیب پرتوهای فرابنفش خورشید در کودکان به مراتب شدیدتر از بزرگسالان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز زرینبخش با اعلام این مطلب افزود: چشم کودکان به دلیل آن که در محیطهای باز از قبیل محل بازی، مدرسه، استخر و ... در معرض پرتوهای فرابنفش خورشید قرار میگیرد از یک سو و از سوی دیگر به دلیل ظریفتر و حساستر بودن ساختار چشمی در فصول مختلف سال به ویژه در تابستان نسبت به اشعه UV خورشید بیشتر آسیبپذیر است.
وی از خشکی و تحریک چشم، احساس سوزش چشم و سردرد به عنوان عوارض کوتاه مدت پرتوهای فرابنفش نام برد واظهار داشت: مجاورت در برابر نور خورشید در بلندمدت موجب آب مروارید، ضایعات لکه زرد ته چشم، پیروی زودرس بافتهای اطراف چشم و سرطانهای پوست میشود، بنابراین ضروری است کودکان در فضاهای باز از عینکهای مناسب محافظ پرتو UV استفاده کنند.
به گفته زرینبخش، هر چند مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت اواخر خرداد ماه امسال برای اولین بار اعلام کرد که شاخص تابش پرتوهای بنفش روی عدد 10 و در وضعیت خطر بسیار زیاد قرار دارد اما با توجه به تغییرات وضعیت آب و هوایی کشورمان به ویژه در تهران آلودگیهای پرتو فرابنفش طی سالهای گذشته نیز بالاتر از استاندارد قرار داشته و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه بافتهای چشمی کودکان در حال تکامل بوده، وضعیت سلولهای قرینه، عدسی و شبکیه تاثیرپذیری شدیدتری نسبت به پرتوهای مضر آفتاب به ویژه اشعه UV دارد، یادآور شد: ضروری است کودکان از عینکهای آفتابی استفاده کنند که به اندازه کافی دور چشم آنان را پوشش دهد تا پرتوها از هیچ طرف وارد چشم آنان نشود.
زرینبخش در مورد دیگر ویژگی عینکهای آفتابی کودکان گفت: این عینکها میبایستی برای کودکان قابل استفاده باشد و روی پل بینی و گوش آنان که در حال رشد است اثری باقی نگذارد.
وی افزود: رنگ عینک و تیرگی آن نیز میبایست ضمن آنکه از عبور پرتوهای UV جلوگیری میکند، مانع دید کافی نشود. برای مثال عینکهای آفتابی آبیرنگ که پرتوهای فرابنفش را از خود عبور میدهند به هیچ وجه توصیه نمیشود.
رئیس مرکز تحقیقات اپتیک و لنز ایران از جذاب بودن ظاهر عینک به عنوان شاخص دیگری نام برد که از بعد روانی دارای اهمیت بوده و کودک را به استفاده از عینک آفتابی ترغیب میکند.
وی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا عینکهای ارزان قیمت با تایید سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به عنوان رسمیترین مرجع علمی حوزه سلامت در دنیا برای کودکان توصیه میشود. از این رو پیشنهاد میشود وزارت بهداشت ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نسبت به اجباری کردن استفاده از عینکهای آفتابی کودکان از طریق مهدهای کودک و مدارس اقدام کنند.
وی استفاده از کلاههای لبهدار را در کنار استفاده از عینک آفتابی برای کودکان به عنوان یک ضرورت محافظت از چشمها مورد تاکید قرار داد.
وی همچنین هشدار داد: کسانی که آب مروارید عمل کردهاند یا افرادی که مورد عمل جراحی لیزیک، لارک و PPK قرار گرفتهاند از پرتوهای فرابنفش خورشید بیشترین صدمه را میبینند و ضرورت استفاده از عینکهای ضد اشعه UV برای این افراد بسیار بیش از سایرین است.
زرینبخش افزود: مسایل فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از مناطق کشور باعث میشود که استفاده از عینک آفتابی نوعی خودنمایی محسوب میشود و خانوادهها مانع استفاده از عینک آفتابی شوند. بنابراین مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سازمانهای مربوط میبایست در این مورد فرهنگسازی کنند.
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