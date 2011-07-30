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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

قبادیان:

هدف برگزاری جشنواره آب فرهنگ سازی مصرف بهینه آب است

هدف برگزاری جشنواره آب فرهنگ سازی مصرف بهینه آب است

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: دست اندکاران و متولیان برگزار کننده جشنواره فیلم و عکس آب به دنبال این بودند که بتوانند یک فرهنگسازی را در مصرف بهینه آب به مخاطبان ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قبادیان ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم و عکس جلوه‌های آب در جمع خبرنگاران افزود: متأسفانه امسال با کاهش بارندگی و خشکسالی در تمام شهرهای کشور مواجه هستیم و تأمین شرب آب مصرفی به یک دغدغه تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون تلاش کرده‌ایم که در هیچ جای استان جیره بندی نداشته باشیم، افزود: این امر بدون همکاری و همیاری مردم محقق نخواهد شد.

قبادیان با اشاره به تحت پوشش 84 شهر استان اصفهان و تأمین این شهرها از آب تصفیه خانه بابا علی شیخ گفت: این تصفیه خانه آب چهار میلیون و 700 هزار شهروند اصفهانی را تأمین می‌کند که سه میلیون و 200 هزار نفر به طور مستقیم از آب حوض زاینده رود و چاه‌های که در این مسیر قرار دارند استفاده می‌کنند.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان یاد آور شد: 85 درصد جمعیت استان را شهر نشین و 15 درصد جمعیت را روستایی تشکیل می‌دهند و استان اصفهان تنها استانی است که با این درصد جمعیتی مواجه است.

به گفته وی، از میزان آب تولیدی توسط تصفیه خانه بابا علی شیخ 90 درصد سهم خانگی و 10 درصد غیر خانگی است.

وی یادآور شد: با توجه به کاهش 34 درصدی میزان بارندگی طی سالهای اخیر، برای برخورداری از این میزان آب موجود باید اصلاح الگوی مصرف را در سرلوحه کارها قرار دهیم.

کد مطلب 1370822

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