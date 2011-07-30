هدف برگزاری جشنواره آب فرهنگ سازی مصرف بهینه آب است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قبادیان ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم و عکس جلوه‌های آب در جمع خبرنگاران افزود: متأسفانه امسال با کاهش بارندگی و خشکسالی در تمام شهرهای کشور مواجه هستیم و تأمین شرب آب مصرفی به یک دغدغه تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون تلاش کرده‌ایم که در هیچ جای استان جیره بندی نداشته باشیم، افزود: این امر بدون همکاری و همیاری مردم محقق نخواهد شد.

قبادیان با اشاره به تحت پوشش 84 شهر استان اصفهان و تأمین این شهرها از آب تصفیه خانه بابا علی شیخ گفت: این تصفیه خانه آب چهار میلیون و 700 هزار شهروند اصفهانی را تأمین می‌کند که سه میلیون و 200 هزار نفر به طور مستقیم از آب حوض زاینده رود و چاه‌های که در این مسیر قرار دارند استفاده می‌کنند.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان یاد آور شد: 85 درصد جمعیت استان را شهر نشین و 15 درصد جمعیت را روستایی تشکیل می‌دهند و استان اصفهان تنها استانی است که با این درصد جمعیتی مواجه است.

به گفته وی، از میزان آب تولیدی توسط تصفیه خانه بابا علی شیخ 90 درصد سهم خانگی و 10 درصد غیر خانگی است.

وی یادآور شد: با توجه به کاهش 34 درصدی میزان بارندگی طی سالهای اخیر، برای برخورداری از این میزان آب موجود باید اصلاح الگوی مصرف را در سرلوحه کارها قرار دهیم.