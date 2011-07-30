تقویت نظام و تبعیت از ولایت فقیه اولویت اصلی تبلیغ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ابرهیمی صبح شنبه در گردهمایی روحانیون و مبلغین خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه جامعه روحانیت همواره در راس هرم امورات اداری و اجرایی کشور بوده است، اظهار داشت: روحانیون از نهضت مشورطه تا ملی شدن صنعت نفت در راس هرم بوده اند.

وی با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان و تقویت روحیه خودسازی و تقوا در بین مردم افزود: روحانیون در این زمینه رسالت سنگینی را برعهده داشته و باید مزیت های ماه مبارک رمضان و روزه داری بین مردم به ویژه نسل جوان را به درستی تبیین و فرهنگ سازی کنند.

وی تقوا را اساس و بنیان همه خوبی ها دانست و بیان داشت: برای تبعیت از ولایت وفقیه، حرکت در مسیر خیر، و سایر اعمال خیر نیاز به تقوا دارد که باید این عمل در جوامع اسلامی فرهنگ سازی شود.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس با اشاره به جایگاه عالم در فرهنگ اسلامی اظهار داشت: آیات قرآنی فراوانی در خصوص تاثیرگذاری و نقش بی بدیل عالم ثبت شده و در کلیه جوامع اسلامی و غیر اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ابراهیمی با بیان اینکه علم و عالم دو گوهر گران بهای ناشناخته در جوامع اسلامی و غیر اسلامی هستند، افزود: از وظایف روحانیون شناساندن این دو اصل به جامعه بشریت است.

وی با اشاره به اینکه در کلیه تحولات اسلامی بلا استثناء جامعه روحانیت در خط مقدم بوده است، ادامه داد: این درحالی است که ماحصل این تلاش ها از آن دیگران بوده و این قشر به حاشیه کشیده می شود.

ابراهیمی به حاشیه رانده شدن روحانیت را از دغدغه های اصلی این قشر عنوان کرد و بیان داشت: در هر حادثه، مصیبت و بحرانی روحانیون نباید از جایگاه خودکنارگیری کنند بلکه باید جایگاه و شخصیت خود را بیش از پیش به دیگران اثبات کنند.

وی تبلیغ و پیام رسانی دین را از دیگر وظایف روحانیون برشمرد و بیان کرد: روحانیون باید در این زمینه با کلیه فنون و شیوه های تبلیغ آشنا شده و احکام و دستورات اسلام را به درستی بین مردم تبیین کنند.

وی به شیوه های تبیلغ اشاره کرد و بیان داشت: به شیوه ادب و در سخن گفتن با مردم، واضح، شفاف و روان سخن گفتن، بیان احکام به صورت مستند و محکم، رعایت مصلحت سنجی در سخنان، خلاصه و کوتاه سخن گفتن و اولویت بندی در بیان مسائل از جمله شیوه های تبلیغ است که به باید در دستور کار روحانیون و مبلغین قرار گیرد.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس با بیان اینکه اولویت بندی در بیان مسائل از عوامل مهم تبلیغ است، افزود: در حال حاضر تقویت نظام و تبعیت از ولایت فقیه از اولویت های اصلی در تبلیغ به شمار می رود.

ابراهیمی همچنین به آسیب های تبیلغ اشاره کرد و اظهار داشت: سخن گفتن از چیزی که خود نتوان به آن عمل کرد، کتمان کردن حقایق، بدون علم و آگاهی سخن گفتن و کمی اطلاعات و دانش روحانیون از جمله این آسیب ها به شمار می آید.

وی یکی از مصیبتهای اصلی در امر تبلیغ و اطلاع رسانی را کمی مطالعه دانست و یادآور شد: روحانیون باید مطالعه کردن و مجهز شدن به علوم روز را از جمله رسالت های خود به حساب آورند.

امام جمعه بیرجند نیز از اجرای طرح ساماندهی جامعه روحانیت استان خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح کلیه روحانیون و پیشکسوتان استان شناسایی و مورد تجلیل قرار می گیرند.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی اضافه کرد: همچنین راه اندازی مکانی برای استقرار روحانیون در مشهد مقدس نیز در دست پیگیری است.

امام جمعه بیرجند از رونمایی تابلوی زندگی نامه امامان جمعه این شهر خبر داد و یادآور شد: این امر باعث الگوپذیری مردم از سیره و روش امام جمعه شهر شده و نقش بسزایی در رفتار و منش آنها خواهد داشت.